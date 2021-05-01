勞動節｜天文台錄市區最高30度未入十大　多區逾32度　料立夏驟雨

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-05-01 16:01

今日（1日）是五一勞動節，天文台原預測今日氣溫介乎23度至32度，或會打破有記錄以來最熱五一勞動節紀錄。不過，直至下午3時天氣顯示，本港今日市區錄得最高氣溫只達30度，未能刷新紀錄，亦未能登上10大最熱勞動節名單。 不過今日天氣炎熱，根據天文台的分區天氣圖，本港普遍地區超過30度，至少6區達32度，打鼓嶺及大美督更錄得32.7度。下周三（5日）迎來廿四節氣的立夏，天文台料當日氣溫介乎25度至29度，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

據天文台下午3時更新的分區天氣圖，有不少地區氣溫超過30度。（天文台網頁截圖）

據紀錄，本港最熱五一勞動節是1995年，當日市區氣溫錄31.2度，其次是1994年的31.1度。今日天文台錄得市區最高氣溫為30度，未能刷新最熱紀錄亦未能打入十大。

不過據天文台分區天氣圖，不少地區「㷫熻熻」。打鼓嶺及大美督午間錄得最高氣溫達32.7度，上水、石崗亦錄得32.6度高溫。天文台今早便提醒，天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

5月5日（周三）迎來二十四節氣的立夏，料氣溫介乎25度至29度。（天文台網頁截圖）

周日起一連5天有驟雨

受高空擾動影響，為廣東地區帶來不穩定天氣。下週中期華南受一道低壓槽影響，華南有幾陣驟雨。天文台預料，明日起至下周四，會連續5天有驟雨。隨著高空反氣旋增強，下周後期沿岸地區天色好轉。

其中，5月5日（周三）將迎來廿四節氣的立夏，料當日氣溫介乎25度至29度，吹南至東南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

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