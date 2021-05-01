五一勞動節｜職工盟批政府「趁疫打劫」　鄒幸彤籲港人堅持抗爭

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-05-01 14:47

職工盟今日趁5.1勞動節在全港多個地方設置街站，為民生及政治議題收集聯署。對於警方以疫情為由禁止職工盟舉辦遊行，職工盟勞工事務委員會主席黃迺元表示遺憾。 支聯會副主席鄒幸彤指，香港人要繼續堅持抗爭，以團結行動證明闡明港人態度。

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批立法會通過不義議案擱置標準工時及取消強積金對沖

職工盟表示，今年他們以「亂世掙扎 負重前行」為宣言主題，指不少專業前線人員，例如教師、社工及醫護人員，都受到飄忽不定的紅線綑綁，情況猶如「文化大革命」，動輒得咎。職工盟又批評政府「趁疫打劫」，以限聚令作藉口封殺港人集會自由，並在立法會通過大量不義的議案，擱置標準工時及取消強積金對沖等議題。職工盟勞工事務委員會主席黃迺元則批評，政府當初聲稱不會強逼市民接種疫苗，但如今藉飲食業措施，以就業機會強逼僱員接種。

支聯會副主席鄒幸彤指，近年隨著不少同路人入獄或流亡，香港人對苦難犧牲有很切身的感受。她指出很多人會不知該如何回應這些犧牲，但過去三十多年來香港人已透過六四集會，示範了如何回應犧牲，她強調正因為香港人的堅持，令六四至今成為政權三十多年來抹不去的包袱，同樣的堅持亦應放在近日的社運上，向外界證明香港人會持續反抗。