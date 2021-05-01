五一勞動節｜九成四兒童照顧者身體勞損　82%處於過勞狀態

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-05-01 15:35

今日（1 日）是勞動節，除了一眾打工仔，家庭照顧者其實也是默默勞動的一群。然而照顧兒童的人士不但未能受惠於現行政策，其付出及勞動價值更常因傳统性別角色而被忽視。 有團體早前進行調查，發現近八成兒童照顧者每周照顧工時長達96小時；有逾半受訪者表示受條件所限，未能就勞損情況求醫，當中有患長期痛症的單親婦女，因要照顧小朋友分身不暇，即使醫生建議即時入院，她亦只能回家服用止痛藥。團體建議政府改革照顧者津貼、完善託兒服務和推行全民退休保障以支援兒童照顧者。

關注綜援低收入聯盟於上月18日至26日期間進行《兒童照顧者的勞損情況及退休保障》問卷調查。（呂諾君攝）

82.4%受訪者每周照顧子女花96小時

關注綜援低收入聯盟於上月18日至26日期間進行《兒童照顧者的勞損情況及退休保障》問卷調查，對象為現正照顧一位或以上兒童的照顧者，希望了解兒童照顧者的照顧及勞損情況、對自身日後退休生活的看法，以及對照顧者相關政策的意見。共收集了244份有效問卷，並於今日發布結果。

調查結果顯示，受訪者中有超過八成 (82.9%) 是每周七天均需要投入照顧工作，一周平均需要花約96小時。根據國際勞工組織的建議，每周工時超逾48小時已是「過勞」，而受訪者中有近八成 (79.1%) 人超過了以上的標準。此外，有超過五成的受訪者表示需獨力承擔所有照顧工作，即使在184名已婚的受訪者中，只有約四成多指伴侶會協助分擔。

調查發現，逾九成受訪者指身上至少出現至少一處勞損。（呂諾君攝）

絕大部分照顧者出現不同程度的勞損

此外，有逾九成 (94.7%) 受訪者指身上至少出現至少一處勞損，主要為頸部、肩部、腰部及背部，也有七成半人稱勞損使情緒困擾及精神壓力有所增加。不過，逾半受訪者表示不會就勞損情況而求醫，當中近三成半人指原因為無力負擔醫療開支，亦分別有約兩成半人稱因沒有時間求醫或覺得情況不嚴重。

被問到有關退休生活，超過八成的受訪者就自己退休後經濟狀況的擔憂程度給予四或五分，有逾八成人預計其積蓄並不足以應付退休生活，亦只有不足2%的受訪者認為政府現有的社會保障是足以支撐自己退休後的生活開支。

發布會上亦播放了團體訪問街坊的短片。（呂諾君攝）

單親婦女：一家三口同睡在四呎床板

發布會上亦播放了團體訪問街坊的短片。由內地來港、今年32歲的婦女阿瓊表示，育有兩名分別為五歲和六歲的小朋友，現時一家三口居於唐樓劏房，平日晚上一起擠在一張四呎的床上睡覺。她表示，平日不斷做重覆性的照顧工作，如接送兒女上學放學、到街市買餸等，「計埋每日行30層樓梯」，惟每日休息時間不多，令她感到十分疲倦。

阿瓊又認為，現時的支援網絡十分薄弱，遇有突發情況不知可如何處理。她的腰部有嚴重勞損情況，上月中曾因腰痛到急症室求醫，當時醫生判斷她需即時入院，但因家人全部身處內地，在港的朋友亦因有家庭需要照料，無法幫她照顧小朋友，最後她只好勉強回家並服用止痛藥紓緩。此外，領取綜援的阿瓊也因為經濟問題抗拒求醫。她指，除去5000多元租金、1000多元水電貴後，一萬多元的綜援金已所剩不多，認為如政府有額外津貼，「每次200幾蚊睇醫生。」她也不用再三思量才作花費。

關注綜援低收入聯盟指出，現時照顧者津貼仍處於試驗階段，受惠人士只包括護老者及殘疾人士照顧者，兒童照顧者不在受惠之列；而且現行的津助模式非供照顧者自由運用，無法用於照顧者自己身上，因此建議政府擴闊並恆常化照顧者津貼。

此外，聯盟認為現時託兒服務名額嚴重不足、服務時段及形式亦未能配合照顧者的需要，日後需要增加並提供接送服務。聯盟又建議政府應盡快設立全民性的退休保障制度，同時加強公眾教育，提高公眾的性別意識及對照顧者的關注，並肯定照顧者的身份及無酬勞動。