非法露營年增5倍、生火增20倍　漁護署加強執法　市民籲重開營地

撰文： 黃金棋 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-02 10:00

5月1日勞動節假期，大批市民出外遊玩。然而因應疫情，漁農自然護理署轄下所有郊野公園的指定露營地點，以及指定燒烤地點由去年起已暫時關閉近一年。根據漁護署數字，今年首三個月錄得98宗非法露營執法個案，比去年同期急增逾五倍。 另外，漁護署今年首三個月亦錄51宗進入封閉場地執法個案，而去年同期則沒有相關違例事項。該署強調，會於勞動節假期繼續加強巡邏郊野公園的熱門地點。有露營市民認為，即使政府未重開露營場地都已有大批市民繼續紮營，故應考慮重開營地。

漁護署轄下的指定露營地點及指定燒烤地點由去年7月15日起暫時關閉，任何人均不得進入，否則屬違法。近日在各個露營群組中可見，有市民在郊野公園露營後遭票控非法露營，或被控違反「限聚令」，被罰款數百至5,000元。

漁護署表示，今年首三個月在全港郊野公園採取342次執法行動，比去年同期增加近100次。當中被控進入已封閉場地的執法個案，由去年沒有錄得個案，至今年已錄51宗。另非法露營及非法生火的執法個案，亦分別較去年增加5倍及20倍。反而今年首3個月亂拋垃圾的執法個案只得6宗，比去年同期大跌87.5%。

該署強調，已加派人員巡查各指定露營、燒烤地點，去年至今年4月28日期間，向585名涉及進入上述地點的違規人士採取執法行動。另外，漁護署亦向45人就違反限聚令發出定額罰款通知書。該署稱，將於勞動節假期繼續加強巡邏。

不過大批市民無懼被控風險，繼續在郊野公園範圍露營。陳先生和朋友5月1日勞動節假期往黃石碼頭方向露營，他說疫情下已露營三四次，「因為想去旅行冇得去」，指由於到較偏僻地點露營暫未被罰告票。然而即使政府未重開露營場地，已有大批市民繼續紮營，認為可以考慮重開營地。

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