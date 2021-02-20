撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-02-20 20:10

近日疫情緩和，加上防疫措施放寬，不少市民開始恢復正常社交活動。而港人周未消遣熱門地西貢今日（20日）人流亦有所上升。有人即慶購買過千元帳篷全家去露營，以逃離居家隔離與小孩「困獸鬥」；亦有市民行完山到西貢購買海鮮。

港爸即興買數千元露營用品西貢郊遊 打破兒子打機、阿媽鬧的循環

防疫措施放寬現轉機 西貢食肆生意增三成 七成客用安心出行

香港人周末消遣熱門地西貢人流亦於近日有所上升。記者中午到西貢視察，發現人流雖有所上升，但都未能恢復至疫情前水平。（歐嘉樂攝）

記者中午到西貢視察，發現人流雖有所上升，但都未能恢復至疫情前水平。記者於下午一點進行實測，搭乘小巴由坑口到西貢大約需用半小時，而路程亦未算十分擠塞；而西貢人流則主要集中於碼頭一帶，不少人途經西貢坐船到離島，離開西貢的巴士及小巴站則未見有人龍。

即興購買數千元露營用品到戶外「抖氣」

姜先生帶同小朋友經由西貢坐船到附近離島露營，姜先生指都仍然擔心疫情問題，但長期逗留在家中亦令他們產生情緒問題，更形容小朋友與大人一同在家是「困獸鬥」，「（個仔）屋企有咩做，打機囉，打打下就阿媽鬧，鬧完繼而就動武」。姜先生亦指露營這個決定都是完全即興，「即刻走買個幾千蚊咁嘅營」，「突然間尋日先話去喇去喇，跟住先去買」，都希望到郊外可呼吸一下新鮮空氣，減少情緒問題。

西貢人流主要集中於碼頭一帶，不少人途經西貢坐船到離島。（歐嘉樂攝）

而姜小朋友則對於可以到戶外露營應到興奮，因為到戶外可以有更多空間可以玩，例如玩捉迷藏及可以四處跑，在家中則「冇得跑嚟跑去」，甚至認為到戶外露營比在家中「打機」更有趣；而姜小朋友亦很期待將來復課，他指始終都較喜愛上實體課堂，因為可以見到老師和同學。

西貢人流主要集中於碼頭一帶，不少人途經西貢坐船到離島。（歐嘉樂攝）

行完山途經西貢買海鮮 「好新鮮、好活潑自然好想買」

胡女士與友人於馬鞍山遠足至西貢，其後順便購買海鮮回家，她們買了鮑魚、番薯蜆及元貝，並想再買蟹。她們表示之前都有到過西貢買海鮮，「好新鮮、好活潑自然好想買」；而胡小姐則認為今日的人流一般，但對於疫情都「冇得驚」，唯有戴好口罩做好預防措施；而對於防疫措施放寬，都表示會約朋友一起進餐，但較為傾向於登記資料的方式，並認為「安心出行」應用程式並沒有太大作用。

趁人少到橋嘴海灘 中午人多便離開

李女士則於早上與家人到橋嘴海灘散心，她們表示過去一年都未有到過沙灘，所以朝早特意前來玩沙游水；而她們一家則不喜歡到多人地方，所以趁着早上人少才到橋嘴，而到中午開始人多便離去，本身亦打算在西貢行一行，但見西貢多人便打消念頭，準備回家；尹先生於早上駕駛電單車到西貢行山，行完山後到附近知名的麵包舖排長龍買「菠蘿油」食，亦同樣表示朝早前來西貢時道路並不擠塞。