東涌突新設檢測站　有市民獲悉即衝落樓：其他檢測站人龍太長

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-02 15:54

東涌映灣園11座有一名外傭確診，患者帶有雙重變異病毒，潛伏期內曾到訪東涌多處，多個地點列入強檢名單，一年數天東涌區內檢測站大排長龍。 民政事務總署今（2日）早表示，下午2時起在東涌達東路花園增設小型流動檢測站，吸引不少早前未能檢測的市民。排頭位的市民表示，自己之前兩日分別到過區內分別兩個檢測站，但人龍實在太長，所以打消念頭，今日朋友告知有新檢測站，提早半小時排隊，迅速完成檢測。

▼5月2日，東涌東薈城檢測站持續逼爆▼

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民政事務總署指，因應東涌居民在短時間內對區內檢測服務需求增加，委託中檢醫學檢驗有限公司今日下午2時至晚上8時，在東涌達東路花園設置小型臨時流動檢測站，提供約540個檢測名額。現場可見，承辦商設立約5個採樣帳篷。

排頭位的毛小姐表示，自己之前兩日分別到過區內分別兩個檢測站，但人龍實在太長，所以打消念頭，今日朋友告知有新檢測站，提早半小時排隊。（王海圖攝）

市民：跑匀附近檢測站 太多人放棄排隊

檢測站啟用前，已約有10多名市民排隊。排頭位的毛小姐表示，之前兩日分別到過東涌北公園及東薈城檢測站，本想排隊等候，但人龍實在太長，所以打消念頭。她說，今早獲朋友告知區內有新檢測站，提早半小時，「衝落嚟排隊」。

承辦商提早開放檢測，毛小姐在下午2時前已完成檢測，她表示，檢測過程迅速，又形容當局安排「Good」。

任女士表示，早前兩天區內檢測人龍過長，而且天氣炎熱，「自己年紀大，都唔敢排。」（王海圖攝）

批評檢測站不足致人龍

另一名年屆八旬的市民任女士，也表示早前兩天區內檢測人龍過長，而且天氣炎熱，「自己年紀大，都唔敢排。」

她批評，政府早前安排不足，「（檢測站）當然不夠，不然不會有這麼多人排隊。」但她表示，當局新增檢測站的安排很好，又形容檢測站「少人知道，很快完成檢測。」