東涌檢測｜68歲翁昨東薈城外排近5小時等到暈仍未檢測　今再排過

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-02 14:33

東涌映灣園11座有一名外傭確診，患者帶有雙重變異病毒，潛伏期曾到訪東涌多處，大多是東涌居民日常所到之處，當局將東涌多地列入強檢名單。 東薈城外設有流動檢測站，今日（2日）是強制檢測最後一天，仍有大批市民到場排隊檢測。有年近七旬老翁表示，昨日（1日）在烈日下排隊接近5小時仍未獲檢測，身體不適只好放棄，今日由女兒幫忙排隊，他到場時直呼：「今日少咁多人，有冇搞錯！」 今早亦有市民原本於迎東邨附近檢測站排隊輪候，豈料等候逾1小時仍無寸進，遂轉戰東薈城。

東涌映灣園11座有一名外傭確診，當局將東涌多地列入強檢名單。東薈城檢測站今日下午排隊人數減少。（陳嘉慧攝）

東涌帶雙重變異病毒的確診患者，潛服期內曾到訪東薈城，該商場列入強檢名單，東薈城外連續三日設有流動檢測站，由香港分子病理檢驗中心負責，提供7個檢測亭。檢測站早上10時開始運作，但不少人提前數小時排隊。

今年68歲、居於東涌逸東邨周先生昨日前來排隊，但排了5小時仍未獲檢測只好放棄，今日由女兒先到場幫忙排隊。他到場後即表示「今日少咁多人，有冇搞錯！」他指，女兒約排了個多小時，便到隊伍較前排位置。

周先生昨日（1日）在烈日下排隊接近5小時仍未獲檢測，身體不適只好放棄，今日（2日）由女兒幫忙排隊，他到場時直呼：「今日少咁多人，有冇搞錯！」（王海圖攝）

昨日排近5句鐘感暈舵舵 今日由女兒代排

他說，自己昨日早上10時許開始排隊，在烈日下排了近5小時，至下午2時多仍未排到自己，因為要趕去上班，遂放棄。他大嘆排隊時間太長非常辛苦，「排到暈舵舵！」他更指，昨日隊伍有好幾個人暈倒，亦擔心自己堅持不住。

他說，自己雖居於東涌，但未到訪過確診者曾到訪之處，但所任職的清潔公司因應東涌範圍出現疫情，而要求他去檢測。他直斥當局安排不當，檢測站未能應付人流。

▼5月1日，東涌東薈城檢測站持續逼爆▼

迎東邨附近檢測站排逾1小時無寸進 轉戰東薈城

居於迎東邨的Ita 帶兩個女兒到東薈城流動檢測站排隊，她說前來檢測主要因為女兒學校要求，而自己在餐廳工作，亦須每兩個星期檢測一次。她表示，早上迎東邨附近的檢測站（東涌北公園）排了超過1小時，但隊伍並無寸進，且檢測站人非常多，所以就轉到東薈城檢測站碰運氣。

她慨嘆，今日天氣炎熱，在太陽下曝曬有點難受，帶上雨傘及足夠清水，又認為要太多人同時檢測的安排「非常麻煩」。對於變種病毒在社區出現，她表示非常擔心，近如非必要盡量不出門，兩個女兒若非上學也不會外出。

簡先生表示，在傳媒報道中看到早兩天排隊人龍非常跨張，直言確診患者「成個東涌都去哂」，需要檢測人士非常多，只有數個檢測站「一定唔夠」。（王海圖攝）

確診者成個東涌去哂 檢測站一定唔夠

至於於早上10時左右開始排隊的簡先生表示，今天是強檢限期最後一天，自己早前曾到訪被列入強制檢測範圍的富東商場，雖然只是經過，自己亦並不擔心，但既然當局要求，便前接受檢測。

他說，在傳媒報道中看到早兩天排隊人龍非常跨張，直言確診患者「成個東涌都去哂」，需要檢測人士非常多，只有數個檢測站「一定唔夠」，認為當局「一係開多幾個（檢測站），一係就延長兩三日。」

現場可見，隊伍中有不少需要在5月9日前完成強制檢測的外傭。排頭位、來自菲律賓的家傭Elsa和數名朋友一同前來檢測，她表示一行人怕人太多，未能在限期前完成檢測，從早上6點已到場排隊。她說，自己在愉景灣工作，但因該處無檢測站，因而跑到最近的東涌。