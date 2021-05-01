變種病毒｜東涌現變種個案　放假市民未嚇怕　如常轉車離島遊

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-01 15:25

香港日前出現首宗本地感染源頭不明、帶有變種病毒株確診個案，涉及一名居於東涌映灣園悅濤軒11座的菲傭。 今日（5月1日）為勞動節假期，東涌站外的檢測站有過千居民排隊檢測，但相隔數十米的巴士總站同樣人頭湧湧，繼續有大批市民不怕疫情，排隊上巴士前往大澳、梅窩等大嶼山景點遊樂，未有因東涌區內現變種個案而嚇怕。 與兒子到大澳遊玩的楊太太表示，假日總要找地方「唞唞」，但到達車站時，才得悉檢測站設在必經之路，「其實唔驚，但係知道咪行遠啲，兜路行過嚟！」

今日（5月1日）為勞動節假期，大批市民等巴士到大澳、梅窩等地方遊樂，平均有約百人停留等候，人流沒有因區內確診個案減少。 （梁煥敏攝）

▼5月1日勞動節假期，東涌站巴士總站逼爆▼

今日為勞動節假期，疫情影響全球下，市民不能外遊，假日消遣只能本地遊。雖然東涌映灣園近日出現變種新冠肺炎個案，今日仍有不少市民，從外區到東涌，轉乘巴士到梅窩、大澳等地方遊玩。

在中午12時許，東涌巴士總站已逼滿排隊輪候巴士的人龍，近100人的人龍持續難以消化，巴士班次亦加密。相比早前復活節長假期的人流相片，今日到東涌轉車郊遊的逼爆程度亦相若。

▼4月3日復活節長假期，東涌站巴士總站逼爆，情況與今天相若▼

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到大澳遊玩的楊太説，今日兒子放假，想帶他到離島遊玩，沒想到現場有不少人排隊等候上車，而到達東涌後，才知道檢測站與車站非常接近。她説，了解過區內近日出現確診個案，但不感到擔心，「我又唔係好驚嘅，最多咪行遠啲囉，兜路過嚟呢邊。」

到大澳遊玩的楊太説，今日兒子放假，想帶他到離島遊玩，沒想到現場有不少人排隊等候上車。（李敏聰攝）

另外，港島區居民陳小姐與兩名朋友今日打算到梅窩遊玩，等候大約10多分鐘已經可以上車。她説，早已預料假日會有很多人到來度假，在疫情之下，每區也有零星個案，加上香港人人有戴口罩，所以不太擔心，「病毒可能處處都有，冇可能驚咁多。」

她又說，連續多個月已經盡量減少外出，明日亦會留在家中，「有事嘅話都唔驚啦，佢哋有戴口罩，聽日都會留返喺港島區安全啲。」