東涌菲傭與佐敦印裔男病毒基因相同　袁國勇：變種病毒於社區傳播

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-01 18:53

變種病毒襲港，東涌映灣園一名菲傭（第11773宗）疑是本港首宗本地感染的變種病毒個案，她的感染源頭一直不明。不過，香港大學和理工大學的基因排序結果今天（5月1日）出爐，結果發現這名菲傭和佐敦伯嘉士大廈的印裔男子（第11643宗）一樣，都感染到南非變種病毒，而且兩人的病毒基因是100%相同。換言之，病毒在14天內由佐敦傳到東涌。 香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，這個發現反映這款變種病毒已經在社區之中出現傳播，而南非變種病毒的傳播力是更高。

袁國勇表示，南非變種病毒已經在社區之中出現傳播，而南非變種病毒的傳播力是更高。（資料圖片／廖雁雄攝）

袁國勇表示，根據香港大學的基因排序分析，東涌外傭與由杜拜抵港、居於佐敦伯嘉士大廈的印裔男子一樣，都帶有南非變種病毒（ B.1.351 ），而且兩者的病毒基因是相同。

而理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒就稱，該團隊的基因排序結果亦發現，這名菲傭、菲傭照顧的10個月大女嬰都屬於南非變種病毒，與印裔男子的病毒基因更是100%相同。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（右）（zoom截圖）

袁國勇指出，本港近月的確診個案所感染的一直都是屬於第四波的「尼泊爾系」病毒株，但這兩宗個案就反映這款新的病毒「南非變種病毒」已經流入社區，並在社區之中出現傳播，而南非變種病毒的傳播力是更高。

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袁國勇認為，這兩宗個案反映邊境控制或檢疫安排有漏洞，而採樣、檢測亦可能出現假陰性，政府應該推出新措施，去實地審核外判私人化驗所的服務，以及對於陰性報告做抽查覆檢，盡量減少假陽性、假陰性的情況。

他又指，政府應該追溯近來完成檢疫的人士，並為他們做抗體檢測，尤其是於華美達集團酒店檢疫的人士。對於政府要求全港外傭都需接受檢測，他強調，大規模的檢測不能取代快速、多層次的追蹤工作，這樣才可確保找到傳播鏈如何發生。

▼4月16日，佐敦伯嘉士大廈封區檢測，涉變種病毒個案▼