九巴同系旅行社辦大嶼山巴士遊疑違規　旅議會批做法不理想

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-02 19:06

政府近日推出「疫苗氣泡」，旅行社符合一定條件後，可復辦本地團。不過近日九巴母公司旗下的開大旅遊，以「Buscation（巴士遊）」名義，在未向旅遊業議會申請下，舉辦多於30人的大嶼山旅行團，涉違反限聚令。旅議會主席黃進達今日（2日）表示，相關做法不理想，不符本地遊規定，或違反限聚令，會要該公司求解釋。

開大旅遊回應表示，只是接送客人前往大嶼山景點，沒有導遊和任何餐食，強調並非旅行團。

FB宣傳昨日及今日行駛 每人車費$159

開大旅遊近日開辦巴士遊，路線經東涌、大澳、昂坪及梅窩，每位收費159元，於昨日及今日出發，九巴亦於Facebook專頁宣傳該巴士遊。翻查資料，開大旅遊團屬陽光巴士旗士，後者的母公司為載通國際，亦即九巴的母公司。

根據Now新聞台報道，昨日舉行的巴士團有多於30人參與，除了車長外，隨行亦有一名職員跟車，聲稱並非導遊，只是充當站長，並強調只是接載乘客，非旅行團。根據現時本地團的規定，每團連同工作人員在內，不得多於30人；而且工作人員均需完成接種第一劑新冠疫苗，團友亦需使用「安心出行」程式。

未見列於旅議會本地團 開大：非旅行團

申辦本地遊的旅行社，需向旅議會申請，然而根據旅遊會的列表，截至4月30日，29個已申請的本地團中，未見上述巴士團。開大旅遊回覆表示，公司安排旅遊巴接送服務，接送客人前往大嶼山景點，沒有導遊和任何餐食，並非旅行團；過程亦與所有公共交通工具一樣，乘客必須遵守政府防疫規定，包括全程佩戴口罩。

據報道的片段，接載乘客的巴士印有陽光巴士標誌，車頭放有「合約式出租服務」的牌子，相信持有合約式出租服務巴士牌照（又稱「A08」）。

翻查資料，運輸署批出相關客運營業證時，營運者需先申明收費。如申請批注時未列明收費，或會觸犯法例。不過暫未知該旅遊巴是否曾向運輸署申請；另除了「A08」，會否同時持有「A01」批注，即經營遊覽服務。

非專營巴士行走大嶼山禁區道路前，都要事先申請。表格列明「作旅遊服務專用」。（運輸署圖片）

行駛嶼南道路需申請作「旅遊服務專用」

另外，前往昂坪及梅窩等地，一般都需行駛大嶼山的封閉道路，非專營巴士行經相關禁區前，都需向運輸署填寫表格申請，該表格列明作「旅遊服務專用」，並需表明旅客是本地人，抑或是外國／內地旅客，因此與開大旅遊稱並非旅行團，存有矛盾。

黃進達表示，雖然巴士團或沒有導遊和領隊，只是巴士定點行程而非旅行團，但認為做法並不理想，而且不符本地遊規定，會要求開大旅遊解釋事件。