旅遊氣泡｜新加坡商會稱有會員立即買機票　縱橫遊料機票將回落

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-27 10:49

本港新冠肺炎疫情有所緩和，港府去年與新加坡達成協議建立「航空旅遊氣泡」，惟啟航前本港突然爆發第四波疫情，致計劃無奈緊急煞停。不過政府昨日（26日）宣布，將於5月26日（星期三）重啟旅遊氣泡。 新加坡香港商會會長陳文平今日（27日）於港台節目《千禧時代》表示，目前會員的反應熱烈，甚至立即購買機票。不過普羅大眾方面，因初時機票價格較高，估計新加坡居民考慮假期才起程。「好話唔好聽，邊度開咗去就去住先啦。」 縱橫遊執行董事袁振寧亦預料，隨著其後的機票價格回落，團費由10,000元以上，將調整至10,000元以下。但他估計暑假後訪港人數會逐步減少，希望政府透過成功例子，與其他地區，尤其日本、南韓、台灣等地商討。

新加坡香港商會會長陳文平今日表示，由於早前回港須隔離3周，而新加坡則須隔離2周，指「時間就係金錢」，除非特殊情況亦不會回港，因此商會內不少會員，自疫情爆發後不能再與親人見面。

不過昨日正式宣布旅遊氣泡的消息後，陳文平指會員的反應熱烈，甚至立即購買機票，如6月新加坡航空的機票，索價700多坡元。但他坦言，並沒有立即買機票，但估計下半年將回港幾次，包括3次公幹，以及陪太太購物及探親。

商會會長：我國籍係新加坡公民 雖擁港人永久身份證不用打疫苗

陳亦透露，由於在新加坡生活了31年，已取得新加坡的國籍，但仍保留香港永久居民的身份證，因此不需符合先接種兩劑疫苗的規定。「公民只係其中一邊，新加坡唔接受雙重國籍，我國籍係新加坡公民，我返去理論上唔使打疫苗。」

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新加坡居民或考慮假期到港

節目主持人問到新加坡當地的情況，陳文平指新加坡現時只批准45歲以上居民接種，但市民接種疫苗的反應踴躍，他亦於本月11日接種第一劑疫苗，整個流程不需一小時。至於45歲以下居民，當局亦靈活處理，例如以出外公幹等原因到衛生局提出申請。

至於新加坡居民到香港旅遊的意欲，陳文平推斷他們亦希望到港旅行，但現時機票價格較高，因此不會即時動身，或考慮假期才起程。「同埋旅遊睇假期一家大細去，好話唔好聽，邊度開咗去就去住先啦。」

袁振寧預料，隨著其後的機票價格回落，將調整至10,000元以下。（資料圖片／黃舒慧攝）

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縱橫遊執行董事袁振寧今日亦於相同節目上表示，最初的航班滿載屬意料之內，雖然首班機價格誇張，但稍後航班的價格由本來的2,000多元，升至3,000元並不過份。他續指，昨日政府公布消息後，電話查詢驟增，網頁瀏覽量亦暴增數千。

隨著機票價格回落 料團費會降至1萬元以下

袁坦言，最初兩周的團費會較貴，5日4夜收取約10,000元以上。但隨著其後的機票價格回落，將調整至10,000元以下。他亦指，根據旅遊氣泡規定，旅客回港前需接受檢測，因此將安排團友第4日花費1至2小時接受檢測，相信影響並不大。現時正透過當地合作夥伴，以價格及環境作考慮因素，以決定檢測機構。「可能少咗少少觀光時間，希望唔使一晝。」

袁續指，雖然計劃啟動初時機位或供不應求，但估計暑假後人數會逐步減少，「可能價票會降低，但搵唔到足夠客人。」他希望政府能透過成功例子，與其他地區，尤其日本、南韓、台灣等地商討，「相信會救到好多，儲返五至六成生意都好 。」至於澳洲及新西蘭訪港旅客較少，他相信對旅行社的幫助不大。