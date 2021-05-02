疫苗氣泡｜餐飲業四成員工已打針　大部分食肆難劃區維持四人一枱

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-02 14:52

政府推出「疫苗氣泡」措施，將食肆A至D四種類別，員工接種疫苗後可放寬每枱人數。港台節目《城市論壇》今日（2日）討論有關措施，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，近期不時與業界會面，三周前接種疫苗的員工僅約一成，但現時大升至逾四成，暫時亦未見有員工被僱主強迫打針，或因拒接種而遭解僱。職工盟總幹事蒙兆達則批評，措施是「大石砸死蟹」，將打針與工作捆綁，員工被迫就範。 譽宴集團主席張家豪則表示，將食肆店舖劃分不同區域欠彈性，例如早市較多2人一枱，但午市則會較多人同行，劃分區域未能彈性安排入座，即使仍有空位，但可能食客未接種疫苗，或拒用安心出行而只能繼續等待4人枱。黃家和則稱，現時大部分食肆仍維持4人一枱，細食肆根本難以依從政府規定轉至6人枱或以上。

《城市論壇》今日（2日）討論「疫苗氣泡」措施（香港電台截圖）

黃家和表示，近期了解業界接種疫苗情況，在婚宴方面，數星期前接種人數不多，但現時據了解已有七成員工接種，估計餘下三成都會相繼接種；至於其他食肆，他稱3周前原本只得約一成人接種，現時已增至四成。他表示，暫者未見有員工因不願接種疫苗，而被僱主停工或解僱。

蒙兆達認為，在現行政府下，僱主有極大誘因迫員工接種疫苗，亦難以判斷近日打針者是否被迫。他表示，現時失業率高企，批評政府將打針與工作捆綁，強迫員工就範，「變相大石砸死蟹」。飲食業職工總會名譽會長郭宏興亦擔心有員工被強迫接種疫苗，但認為業界應打針抗疫，假如有人對疫苗有憂慮，可轉到毋須接種疫苗的食肆工作。蒙斥其說法與資方無異，認為政府應以科學向公眾解說接種疫苗，而非現時的強迫。

另外，按照現時措施，如全部員工接種至少1劑疫苗，加上顧客須強制用「安心出行」app，食肆每枱人數便可最多增至6人；但食肆同時需要畫平面圖，以區分4人一枱的B區及6人一枱的C區。假如食客不願用安心出行，就只可到B區。

（香港01製圖）

張家豪表示，相關安排古怪欠彈性，例如茶樓早市較多長者2人一枱；午市則有上班人士，每枱人數較多；再之後下午茶人數又可能較少。他認為，硬性規定欠彈性，假如人客拒用安心出行，即使仍有6人枱，都仍需等待4人枱，不能彈性安排入座。

黃家和亦稱，全港有1.8萬間食肆，主要為中小型規模，大部分均維持B類營運，直言小型食肆根本難以改為C及D類模式。

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