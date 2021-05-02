外傭續約須接受疫苗注射　張建宗：勞工處及入境處正研究細節

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-05-02 11:10

近日出現外傭在社區感染變種病毒的不明源頭個案，政務司司長張建宗今(2日)於網誌談及事件，他指要求全港約37萬外傭在5月9日前進行強制檢測，旨在保護外傭自身、其僱主家庭包括長者及兒童等，並盡早找出變種病毒的源頭，以便有效切斷傳播鏈。 他指，強制檢測安排亦同樣適用於其他高風險行業人士，例如安老院舍、殘疾人士院舍及護養院的員工，並不涉及任何種族或身分歧視。

張建宗指持續提升疫苗接種率是走出疫境的「生路」。（政務司司長網誌圖片)

張建宗指，外傭在社區感染變種病毒的不明源頭個案，特區政府審慎和迅速採取相應措施，要求全港約37萬外傭在本月9日前進行強制檢測，而已完成接種兩劑疫苗及滿14日的外傭可以豁免，這措施旨在保護外傭自身、其僱主家庭等，亦冀通過檢測盡早找出變種病毒的源頭，以便有效切斷傳播鏈。

▼4.30東涌富東邨富東廣場地下對出空地檢測長龍▼

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強檢同適用其他高風險行業 不涉任何歧視

他指，強制檢測安排亦同樣適用於其他高風險行業人士，例如安老院舍、殘疾人士院舍及護養院的員工，並不涉及任何種族或身分歧視，至於日後外傭申請續約時須接受認可新冠疫苗注射的安排，勞工處及入境事務處正研究相關細節。

▼4月30日，東涌市民排隊檢測▼

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持續提升疫苗接種率是走出疫境的「生路」

他又呼籲市民防疫措施不容鬆懈，而隨着香港抗疫能力提升以及疫苗接種計劃穩步展開，政府正採取抗疫新路向，以「疫苗氣泡」為基礎調節各項社交距離措施，目的是回應各行各業和市民期望盡快恢復正常生活的訴求；持續提升疫苗接種率是成功落實「疫苗氣泡」的必要條件，也是香港現時走出疫境的「生路」，他懇請市民積極接種疫苗，共同為抗疫出一分力。

張建宗指

正積極籌備成立公務員學院

另外，他又談及特區政府一直非常重視公務員培訓，特別是對國家《憲法》、《基本法》和國家發展的認識，以及提升公務員的領導和管理能力；政府正積極籌備在本年成立公務員學院，進一步提升公務員培訓的質和量；為此，政府正提升公務員培訓處目前位於北角政府合署的設施，作為學院的臨時院址。

政府亦已選定觀塘一幅面積約11 000平方米的用地進行綜合發展，當中包括興建公務員學院的長遠院址。有關工程預期2022年動工，視乎工程的實際進展，綜合發展項目預期可於2026年年底開始陸續完成。