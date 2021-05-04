《香港01》五周年｜香港麥當勞CEO黎韋詩：品牌的大數據應用

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-05-04 12:06

麥當勞經典巨無霸餐，今年由偶像男團MIRROR的成員姜濤代言，熱爆全城。《香港01》自2019年起與麥當勞合作，新的「姜B餐」配合《01娛樂》、《01熱話》、《01生活》以及《好食玩飛》加上大數據運用，成功接觸不同觀眾層。香港麥當勞行政總裁黎韋詩讚賞《香港01》內容頻道達60條以上，廣告方案充滿創意，今次宣傳亦十分全面及成功。

《香港01》五周年特輯

香港麥當勞行政總裁黎韋詩讚賞《香港01》內容頻道達60條以上，廣告方案充滿創意。

麥當勞積極在數碼層面上進行革新，亦是重點的發展策略，去年推出升級版麥當勞手機應用程式，登記會員數目在短短9個月內已經超越230萬人，成績亮麗。黎韋詩認為，現時人人一部智能電話在手，加上社交媒體的出現，改變大眾接收資訊的習慣。

黎韋詩指出，品牌也要學習利用數據分析，了解顧客的喜好，提供切合的服務及優惠，如應用程式內每星期更新的電子優惠券便一直大受顧客歡迎。緊貼潮流，今年麥當勞也決定找來姜濤作為代言人，將經典的巨無霸加入煙肉創出新口味的「姜B餐」。

《香港01》現時有超過60個內容頻道，黎韋詩覺得《香港01》頻道多元化，不同讀者均可在網站內找到合適的內容，她說：「感覺很立體，好像與讀者直接對話，幾年間已累積龐大讀者群。」她指，《香港01》提供的廣告方案富創意，單一項目也能夠透過多條頻道，以不同角度接觸觀眾層，增加宣傳效益。

今次推廣「姜B餐」，《01娛樂》便以姜濤為主角，用廣告花絮及明星硬照，引起粉絲讀者的興趣；《01熱話》透過分享網絡數據及討論區帖文等，突顯「姜B餐」和「姜B卡」的熱潮；《01生活》從優質食材與趣味冷知識出發，解構巨無霸令人着迷的原因，以及《01好食玩飛》利用「全城熱搶收藏品」的角度宣傳限量版「可口可樂 Big Mac 迷你罐」。

黎韋詩大讚，推廣活動在市場的反應非常正面，「將資訊發放予最合適的目標客戶，《香港01》是不可多得的合作夥伴。」

《香港01》踏入五周年，黎韋詩鼓勵《香港01》要繼續發掘更多精彩吸引的資訊，成為港人的多元生活服務平台。