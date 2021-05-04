《香港01》五周年｜港鐵商務總監楊美珍：合作效果顯著

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-05-04 12:08

港鐵近年在乘客體驗、維修保養及工程三方面均引入數碼科技，努力革新，港鐵商務總監楊美珍表示，港鐵自2019年起與《香港01》多次合作，而合作均可達到預期效果，希望《香港01》能持續為媒體及客戶提供有效的宣傳平台以及持續進步。

《香港01》五周年特輯

港鐵商務總監楊美珍表示，港鐵自2019年起與《香港01》多次合作，而合作均可達到預期效果。（曾梓洋攝）

港鐵近年致力將業務數碼化，港鐵商務總監楊美珍表示，港鐵在乘客體驗、維修保養及工程上均引入數碼科技。在針對乘客體驗方面，港鐵去年推出新應用程式MTR Mobile，令乘客可線上處理如續期學生八達通等車站服務，減省親自到車站的時間。

此外，應用程式亦加入更多有用資訊，包括提供多個點對點旅程選擇的行程指南，讓乘客乘車時有更多選擇，「我們提供實時資訊，如發生事故，會立即通知乘客，提醒他們更改其他乘車路線」；應用程式亦提供車站附近的資訊，例如行山好去處及周邊文化體驗，令乘客接收的資訊更多元化。透過MTR Mobile及積分獎賞計劃「MTR分」，市民乘搭港鐵、在港鐵車站或港鐵商場購物時更能賺取積分，換領免費車程或現金券。楊希望港鐵和乘客的關係能變得更緊密，令市民使用港鐵服務時能更有樂趣。

近年線上廣告成為大趨勢，楊美珍認同線上廣告可更精準地針對顧客群作出投放。她特別提到港鐵自2019年起與《香港01》合作，以積分互換方式，令兩者的客戶群能同時接觸對方的廣告資訊，認為項目能有效針對年輕及接受新事物的客戶群，達致預期的合作期望。

楊美珍認為《香港01》五年來努力求變，成功發展紙媒及網媒，除了提供有質素的內容，背後亦有新科技配合，令內容選擇上能針對相應的讀者群，她期望《香港01》能持續為媒體及客戶提供有效的宣傳平台，未來繼續進步。