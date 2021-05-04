《香港01》五周年｜紅杉資本車品覺欣賞《香港01》不停步嘗試

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-05-04 12:35

《香港01》透過構建跨媒體多方平台，包括網站、手機應用程式等，運用大數據分析，為讀者提供最新、最切身的資訊。作為讀者一分子 ，紅杉資本中國基金專家合夥人、香港科技園董事會成員車品覺欣賞《香港01》不怕跌宕，利用數據資料勇於嘗試，靈活改變內容，有別傳統報章的操作，成為業內的領先者。他鼓勵《香港01》要保持創辦時的雄心，「任何一間有夢想的公司越能堅持會變得很強大，夢想成為了成功的源動力。」

《香港01》五周年特輯

紅杉資本中國基金專家合夥人、香港科技園董事會成員車品覺欣賞《香港01》不怕跌宕，利用數據資料勇於嘗試，靈活改變內容。（曾梓洋攝）

車品覺曾任阿里巴巴集團副總裁，他說若企業未能運用大數據分析，將落後於市場，最終淘汰出局。他以內地名言「站在風口上，豬都會飛」作比喻，當企業能夠把握好機遇便能夠起飛，不過要能夠持續地飛起來，必須「開着飛機邊換引擎」，只有不斷學習，不要停步，才能繼續成為領先者。

《香港01》踏入五周年，車品覺認為《香港01》作為倡議型媒體，無論文字或影片，至圖像、網站等顏色運用上都已相當成熟。惟隨着大數據應用變得普及，讀者都不再停留在「餵食」的層次，變得更有要求，希望可以自行作出選擇。

車品覺補充：「過去數年我們經常談及push and pull technology，但現時並非push（推銷）什麼，讀者便會收看，pull（拉播）在未來將會變得更重要，讀者想找某項資訊時，媒體是否能夠準確地提供相關項目，是否能夠捉緊讀者的心態，到底今日是有目標地找東西，或只是想你們提供每日資訊呢，這個數據分析要很準確到位。」

如何由「good to be great」？車品覺欣賞《香港01》勇於嘗試，不怕跌宕，「見到《香港01》願意推出新的意念，如早上推出新聞後，會先看市場反應，見到dashboard 反應好再加強推廣」，不斷研究用戶習慣，改善整個生產流程，領先行業。他鼓勵《香港01》要保持創辦時的雄心，因為成功須相信夢想，「任何一間有夢想的公司越能堅持會變得很強大，夢想成為了成功的源動力。」