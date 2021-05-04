《香港01》五周年｜借力雲端　AWS翁宇強寄語01繼續創新

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-05-04 12:33

《香港01》由2016年創立至今致力運用數碼科技，在雲技術及大數據等前沿科技分析上與Amazon Web Services（AWS）合作，雙方都相信創新可以為企業帶來裨益。AWS香港及台灣區合作夥伴及生態系統部負責人翁宇強表示，特別欣賞《香港01》新聞介面的推薦部份，準繩度高，能夠增加讀者的黏着度（stickiness）；又祝願《香港01》在未來繼續勇於創新，提供更多的個人化服務。

《香港01》五周年特輯

AWS香港及台灣區合作夥伴及生態系統部負責人翁宇強表示，特別欣賞《香港01》新聞介面的推薦部份，準繩度高，能夠增加讀者的黏着度（stickiness）。（曾梓洋攝）

AWS成立十五年來，目前已有200種以上的雲端服務，包括運算、儲存、數據、互聯網、機器學習、人工智慧、混合雲等，另外也有提供開發工具及管理服務，幾乎平均每四小時便有新服務或新功能提供。

原因是什麼？翁宇強指，主因是聆聽客戶的聲音，AWS九成左右的服務是來自他們的需要，「客戶想我們提供怎樣的服務，我們再幫他們解決」。雖然量多，但每一項服務會先經公司內部的同儕評估，模擬產品面世後市場的反應，確保顧客會提出後全部都能處理才推出市場，與先推出服務再在市場收意見，然後再修改的方法，大大不同。

翁宇強也留意到，《香港01》的創新文化與AWS相似，大量運用新技術，先後發展不同的生活服務App，已經是一個多元化的服務平台，「我們在創新方面有着類似的DNA。」

另外，AWS內亦有亞馬遜有名的「Day1 Culture」。翁宇強解釋，他們相信一個具敏捷反應的組織，能夠對客戶或市場做出高水準及快速的決定尤為重要，亦是最大的競爭優勢。他們也認為，AWS鼓勵員工和團隊以「Two-way Door」（雙向門）的方式做決定和發揮創意，即是作出決定後，犯錯後都仍有換回的機會，「當你手頭上有70%的數據時，已經可以很容易作出決定。不需要等候90%或者100%的『perfect information』（完整資訊），因為是太慢了。」

翁宇強強調，創新與失敗是「孖生兄弟」，公司接受員工出現失誤，「創新中間有怎樣的失敗都會接受。」

對於香港未來的數碼科技發展，翁宇強相信雲端將會無處不在，也會改變企業的生態。他個人也依賴打開手機使用App觀看不同資訊，「在香港我花最多時間的媒體之一就是《香港01》」，當中十分欣賞《香港01》新聞介面的推薦部份，準繩度高，「吸引我會繼續瀏覽，增加讀者的黏着度（stickiness），非常好」，可培養忠誠的讀者。

另外，《香港01》在疫情下做的資料整理完善，「提供確診大廈、食肆的名單，方便了香港市民」，也有「01心意」為弱勢社群渡過難關。

《香港01》踏入五周年，翁宇強憶述他人生第一個訪問也是受到《香港01》的邀請，他祝願《香港01》在未來保持創新文化，成為香港優質的多元化資訊平台，並提供更多的個人化服務給百萬讀者。