迪士尼復活節入場人數爆滿　疫苗氣泡餐廳續四人一枱　不強迫打針

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-03 11:38

近日疫情緩和，加上市民不能外遊，迪士尼樂園本地居民入場人次創新高，復活節假期，香港迪士尼連開8日，有數天的入園預約名額都爆滿。香港迪士尼迪士尼樂園行政總裁莫偉庭接受訪問時（Michael Moriarty )表示，樂園維持每星期開放五日，預約人流亦會維持大約最高人流量的一半，希望可以保持社交距離之外，入場人士可以有更好的遊玩體驗。 日前政府公布以「疫苗氣泡」作準則的食肆的放寬措施，莫偉庭表示，樂園決定只會維持方案B，即餐廳內「四人一枱」、營業至晚上10時半及結婚等宴會只會維持20人的措施，他表示，這個決定是為平衡入園人數及餐廳進餐人流，及會維持鼓勵員工去注射疫苗方案，不會強迫打針。

復活節周五至周日 入園預約名額爆滿

迪士尼樂園在疫情之下，兩度暫停開放，兩度重開，在推出多項優惠下，本地居民入園人次創新高，早前復活節假期期間，樂園連開8日，其中的周五至周日，入園預約名額都爆滿，並非以「奇妙處處通」年票的本地賓客入場人次更創10年新高。莫偉庭表示，縱然樂園入場人次增加，預約仍然維持最高人流量的一半，希望可以保持社交距離之外。

餐廳續以「四人一枱」 推彈性安排方便員工接種疫苗

日前，食肆的放寬措施，莫偉庭表示，樂園決定只會維持方案B的「四人一枱」、餐廳營業至晚上10時、宴會維持20人上限。一方面平衡入園人數以及餐廳進餐人流，以免太多人流等候聚集，飲宴聚會維持20人較為安全、適合，「20人玩都可以好開心。」

另一方面，迪士尼樂園會以鼓勵方式呼籲員工接種疫苗。莫提到，樂園會推出新款項及彈性工作安排，方便演藝人員接種疫苗，亦讓已經完成疫苗接種的演藝人員申請豁免定期檢測，然而，所有員工每隔14天都需要進行新型冠狀病毒病檢測。

奇妙夢想城堡將於夏季推全新日間舞台匯演

另外，莫表示，早前開放的奇妙夢想城堡，將於夏季期間推出全新日間舞台匯演，當中除演藝人員表演外，將會有小型煙火表演效果，新園區「魔雪奇緣」則仍然未有公布開放時間，但早前建築群已經「封頂」，相信將會有消息公布。

迪士尼樂園早前推出為期兩年半的傷健共融項目「動歷社區齊起動」計劃，近日邀請浸會大學體育運動及健康學系副教授雷雄德擔任「sports for all」傷健共融普及運動短片顧問。（梁煥敏攝）

來自美國的莫偉庭於疫情期間上任成為行政總裁，他分享，首次到港就任迪士尼樂園首席財務總監，剛巧碰上2009年金融風暴，今次則遇上影響全球的疫症，的確是兩個重大挑戰，「我好鍾意香港，所以面對逆境冇問題。」又表示正在學習「國粹」麻雀，融入香港文化，他又透露早前已經接種復必泰疫苗，旅遊氣泡即將推出，莫表示現階段沒有計劃外訪旅客優惠，將會繼續以本地市場為中心推出不同優惠，「相信可以到港旅遊的人數不多，所以將會位置重點響本地市場。」可是，由於入場人數的確不敵疫情影響，員工仍然會維持有限度的無薪假措施。

此外，迪士尼樂園早前推出為期兩年半的傷健共融項目「動歷社區齊起動」計劃，近日邀請浸會大學體育運動及健康學系副教授雷雄德擔任「sports for all」傷健共融普及運動短片顧問，期望疫情之下，可以鼓勵傷健人士多做運動，保持身心健康。