迪士尼重開設自家二維碼登記　200人待入園　粉絲：每日都在思念

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-19 13:40

因疫情第四波影響下，本港多個遊樂設施而暫時關閉，香港迪士尼樂園自去年12月初關閉後，於今日（2月19日，大年初八）重新開放。現時，進入任何相關處所時，需要掃「安心出行」程式，迪士尼亦同樣可以讓入場人士使用迪士尼二維碼作登記個人資料入場。 早上10時半樂園重開，現場有大約200多人等候入場，主要為白金咭會員及即時購票或預約購票人士，大部份人等候5分鐘至10分鐘核對資料才能進入。期待樂園重開的迪士尼粉絲嚴先生表示，為今年應屆文憑試考生，早前剛剛買下年票後， 樂園因疫情影響而要關門，心情不佳，「之前去唔到樂園，我都會坐喺出邊噴水池溫書，感覺上心情平靜啲，同埋好希望可以開得返。」得知樂園可以重開，花了4小時輪候購票入場，昨晚未能入眠，心情極度興奮，並即時下載安心出行，以便樂園四周逛逛。

▼2月19日，迪士尼樂園重新開放情況▼

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香港迪士尼樂園於今日早上正式重開，早上10時半已有大批粉絲前來等候入場。由於進入迪士尼需要進行預約，大部份入場人士於購票之前已經作出個人資料登記，到場時可以免卻掃描「安心出行」二維碼，以及迪士尼作為登記資料的即場二維碼，但由於入場時要核對資料，輪候入場時間較以往多大約5分鐘至10分鐘但早上情況大致順利良好。此外，進入樂園後，如果要到不同的餐廳進食時，要再次掃描以為把以作登記。不少進入樂園的市民喜歡與迪士尼人物合照，現時樂園亦要合照的市民與人物保持「社交距離」，期間不得有身體接觸。

嚴先生在迪士尼樂園關閉期間，坐在門外的噴水池溫習，期待重開一日。（梁煥敏攝）

中六生：期待開園已多時 每日都在思念



就讀中六、迪士尼粉絲嚴先生表示，期待樂園重開已有多時，説「每日都在思念」，作為今年應屆文憑試考生的他，已經開始溫習，但由於太期待樂園重開，在園區關閉期間，同樣走到附近的噴水池溫習，期待再次入樂園遊玩的時間，「我好珍惜每次入到樂園嘅時間，屋企人都專登買咗張年票，但係就係咁啱買完之後佢就關閉啦，所以我坐喺出邊噴水池溫書，感覺上心情平靜啲，同埋好希望可以開得返。」日前得知樂園可以重開，昨日一早便到網站準備登記入場，花了4小時輪候購票，昨晚未能入眠，心情極度興奮，並即時下載安心出行，以便樂園四周逛逛。

▼2月18日，海洋公園重新開放情況▼

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黎同學與朋友同樣表示，由於留待家中太久，心情很苦悶，因此於樂園重開第一日，即是到來遊玩「唞唞氣」，「其實咁啱買咗今日票啫，日日對住屋企四邊牆，真係太悶，新年都冇去拜年。」他們說，昨晚只花了不太久的時間便能成功購買門票，希望到剛完成擴建的城堡看看，黎又説，由於購買門票是已經作出登記，入場只花了大約5分鐘核對資料等，便能順利到場，認為並無太大不便。



家長帶穿公主裙女兒 看新擴建城堡

此外，亦有不少家長帶年幼子女到現場看看新擴建的城堡，當中不少女孩子打扮成公主模樣，黃小姐帶同女兒及有人到迪士尼遊玩，並穿上公主造型裙子增添氣氛，她説，由於小朋友大多數沒有自己的個人手提電話，因此家長預先為他們於網上預約登記，期間未有使用安心出行二維碼掃描，但認為預約登記的做法的確會較為方便，昨日早上有不少市民登記入場，輪候需時，但過程尚算順利，由於小朋友仍未上學，現時比較空閒到不同地方逛逛。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼