變種病毒｜市民照去東涌Staycation、行Outlet：病毒周圍有無得驚

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-02 17:28

變種病毒擬殺入東涌社區。早前一名居於東涌映灣園的確診患者，被驗出帶有雙重變異的新冠病毒，患者潛服期內到訪東涌多地。 不過，仍有不少市民無懼疫情，今日（2日）前往東涌享受假期。有市民與親友一行10多人到東涌酒店Staycation（宅度假）兼到乘搭昂坪360纜車遊覽，亦有人與家人到東涌名店Outlet逛街，他們均表示，病毒無處不在，難以避免，唯有自己做好防感染措施。

▼5月2日，東涌東薈城檢測站持續逼爆▼

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東涌帶變異病毒的確診患者近期所到訪的多個地點被列作強制檢測範圍，大批東涌居民排隊檢測。另一邊廂，亦不少市民趁假日前往東涌享受假期。

一行10多人到東涌Staycation 避開強檢地點防感染

居於元朗的吳小朋友，與親友一行十多人，周末兩天在東涌諾富特酒店（Novotel）Staycation，今日又同遊昂坪360。對於東涌社區出現疫情，吳小朋友表示「有啲驚」，但會全程都戴住口罩，以防感染。

吳小朋友的姑姐張太透露，一家人在4月初已預訂好行程，未預計到東涌會出現疫情，只好按原定行程前來東涌。她又說，出發前已在網上查看確診者曾到訪地點，避免經過該些地方，「全程只在酒店及昂坪360兩個地方玩。」

對於東涌有變種病毒個案，她表示，「（病毒）18區都有，難以避免，唯有自己做足預防措施。」現時「限聚令」仍維持最多4人，她表示一行人都特別注意，會分開遊覽和用餐。

另一居於黃大仙的市民郭先生表示，趁假期與太太及兩個兒子到機場及東涌一帶遊玩，並即興準備乘纜車到昂坪。他表示，所到之處人流均較稀疏，而自己和太太都已接種兩劑科興疫苗，不太擔心有感染風險。

郭先生（右一）與家人到東涌一帶遊玩，他指所到之處人流均較稀疏，而自己和太太都已接種兩劑科興疫苗，不太擔心有感染風險。（陳嘉慧攝）

確診者曾到東薈城 市民無懼疫情如常行outlet

市民楊先生今日與太太及外母等一行五人到東涌享受假期。他表示，一家人先在東薈城名店Outlet逛街，並準備出發到大澳閒逛。

東涌確診患者早前亦曾到訪東薈城，該商場亦被列作強制檢測地點。被問到會否擔憂有感染風險，他直言不會擔心，「病毒到處都有，無得驚，喺屋企都有可能感染啦！」