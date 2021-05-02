變種病毒｜衞生署發文指潛伏期長　住戶檢疫21日為阻截擴散

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-02 21:20

本港近期出現多宗的新冠肺炎變種病毒個案，其中東涌映灣園一名菲傭（第11773宗）更是首宗的本地感染個案。衞生防護中心現時會將涉及帶有變種病毒株患者所住大廈的居民，一律撤離檢疫21日，不過早前另一「疫廈」半山堅尼地道8號Kennedy Terrace有檢疫住客向衞生署出律師信，要求解釋強檢的理由及揚言擬申請緊急人身保護令。 衞生防護中心今日（2日）回應指，出現N501Y和E484K變種病毒株個案的大廈，所有樓層及單位全部住戶可能已因共用大廈公共設施有感染風險，且潛伏期可能較長，故安排沒有病徵的住戶進行21日強制檢疫，是阻截變種病毒株在社區擴散潛在風險必不可少的安排。當局又表示，對於已完成接種新冠疫苗的密切接觸者，暫不豁免檢疫。

▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼

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映灣園11座千名居民撤離 疫情以來最大型

衞生防護中心表示，上周四（4月29日）的映灣園第11座的撤離行動，為疫情期間最大型的撤離行動。行動中共有1,027名住戶被安排送往檢疫中心，政府亦能夠於24小時內將絕大部分人士轉送到各檢疫中心，並與民眾安全服務隊、醫療輔助隊和社會福利署緊密合作，確保可及時為檢疫中心的密切接觸者提供日常必需品。

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

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▼4月30日，東涌映灣園第11居民須撤離檢疫▼

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衞生防護中心：居民或因共用大廈公共設施受感染

中心解釋，鑑於在大廈內錄得帶有N501Y和E484K變種病毒株的本地個案，相關變種病毒株的傳染性較高，故認為大廈所有樓層及單位全部住戶，可能已因共用大廈公共設施而蒙受感染風險，故要採取審慎的感染防控措施，及根據《預防及控制疾病規例》第599A章安排沒有病徵的住戶進行21日強制檢疫。

同時因病毒的潛伏期較長，即使他們與確診病人接觸後的早期檢測結果呈陰性，仍可能是處於潛伏期，因此他們需於最後接觸確診個案，或於有確診個案的大廈最後逗留的日期後的21日期間接受檢疫。若他們檢測結果呈陽性，則會被送往醫院接受進一步治療。

打疫苗後仍要隔離

對於已接種疫苗人士的檢疫安排，聯合科學委員會早前聯同專家顧問團進行會議，但礙於數據有限，加上對變種病毒株的關注，聯合科學委員會聯同專家顧問團認為現有就密切接觸者的檢疫安排在現階段應繼續維持，直至有更多證據支持更改有關措施。