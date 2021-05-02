75%攻港變種病毒患者無病徵　專家：因抵港者頻檢測、較年輕

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-02 18:34

變種病毒肆虐全球，本港累計有超過250宗變異病毒個案輸港，衞生防護中心總監林文健日前透露，當中75%患者都無病徵。 相比之下，本地個案只有20至30%患者無病徵，變種病毒個案似乎有更高比例的患者是無病徵。不過，有專家解釋，變種病毒患者並非絕大部份都無病徵，相信是因為有病徵者已被拒絕登機來港、來港者以年輕人為主及加強檢測在其發病前便發現個案，導致無病徵者佔多數的現象。

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本港逾250宗變種病毒輸入個案，多數來自菲律賓、巴基斯坦及印度，亦有印尼、加拿大、日本、法國及意大利等的抵港者。林文健表示，當中75%都是無病徵，因此當帶有變種病毒的患者流入社區，當局要做足所有防控措施。

香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅向《香港01》表示，防護中心的數據跟去年港大在「疫船」鑽石公主號的統計相若，估計連續的檢測有效發現更多無病徵個案，而變種病毒不會增加無病徵患者的比例，當局現時加強檢測有效找出社區傳播鏈，防範第五波出現。

孔繁毅表示，變種病毒無增加無病徵情況。（資料圖片／羅君豪攝）

呼吸系統專科醫生梁子超就總結三大原因，第一有病徵患者無法登機，來港前已經被篩選出來；第二是年輕人感染新冠肺炎，病徵會較輕微，而來港者年輕人佔多數；第三是衞生防護中心加強檢測人士的檢測次數，入境人士抵港後先做一次檢測，在酒店隔離第7日、第12日及第19日都要做檢測，「隔幾日檢測一次，可能佢哋未有病徵時已經搵到，令佢確診時無病徵」。

他提到本地確診的市民就七至八成都有病徵，可能跟他們有病徵才求醫並檢測有關。

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