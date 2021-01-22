利君雅調查報告遲出爐　試用期再延長120日　要求7日內簽新約

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-22 16:58

香港電台記者利君雅昨日接獲港台管方通知，針對她的調查報告尚未完成，因而向她批出新的120日臨時合約，並要求她在7日內決定是否簽約，利君雅目前仍在考慮當中。港台節目製作人員工會主席趙善恩今日（22日）表示，工會認為管方做法只是將利君雅的「死期」延長，變相炒人，又認為未能完成報告，卻將責任轉嫁至利君雅身上的做法非常不公平，表示非常憤怒。 趙善恩指，馮建業今早與他們會面時，已承認延遲完成報告與利君雅本人無關，並承諾至下月16日一定能提交調查報告。港台工會將另行約見今早未有參與會面的廣播處長梁家榮，詢問利君雅原本的試用公務員合約是否當作已經完結，為何未向她發放約滿酬金等事宜，並跟進調查進度。

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趙善恩今日下午見記者時表示，利君雅昨晚臨時收到通知，指針對她的調查報告尚未完成，需要另開只有120日的合約繼續聘用她。趙批評港台管方的做法毫不透明，指利君雅本人及工會曾多次追問調查進度，管方均沒有透露。

她又提到，副廣播廣長馮建業本來答應會在1月初完成調查報告，但近日才突然表示未能完成，並只讓利君雅有7天時間考慮是否簽約，認為整個過程相當侮辱，批評管方做法非常可恥。

趙善恩：120日臨時合約用於非將退休人員做法罕見

趙透露，利君雅要在本月28日前回覆管理層，目前正在考慮中。她指，從未聽過突然增加120日臨時合約的做法，以往只有將近退休人士為了延任完成工作才有類似安排，而管方被問及為何需要製作此合約時，他們亦沒有回應。

今次利君雅簽新合約事件，源於港台決定重啟對利君雅投訴的調查，先前已延長她的試用期120日，今次再延長試用期合約，待調查報告出爐。趙善恩強調，曾問及重啟調查與首次結果為利的行為無問題之調查有何分別，馮建業僅表示，調查時亦會留意讚賞利君雅的內容。

另外，趙善恩批評調查的內容非常粗疏，見到有來自假新聞，與利君雅本人完全無關的指控，亦被納入調查範圍內。