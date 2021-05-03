外傭簽新約須打新冠疫苗被斥歧視　平機會、律師：不構成歧視

撰文： 袁澍 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-03 20:08

政府早前指，研究訂明外傭續約時必須接種新冠疫苗，遭菲律賓當局批評做法有歧視意味，更引致相關外傭團體今日（3日）向平機會投訴，認為相關措施屬「強制」性質，外傭根本沒有選擇餘地。 平機會主席朱敏健今早在商台節目中表示，若任何措施是為了保障公眾健康，包括防疫措施，如具合理和必要性質，即使造成差別待遇，亦不屬違反《殘疾歧視條例》。律師梁永鏗接受訪問時亦表示，暫時平機會的條例中並不涉及身份歧視條款，而政府或能提供理據證明外傭群組風險較高，出於公眾安全的考慮而作出的決定，「相信唔會構成歧視，但仍要看具體法院點判。」

亞洲移居人士聯盟向平機會投訴歧視

亞洲移居人士聯盟今早約9時30分到平機會投訴，批評政府要求續約外傭接種疫苗，以及全港外傭強制檢測涉及歧視，促平機會跟進。聯盟發言人批評勞福局局長羅致光指外傭可選擇不在港工作的言論傲慢、自大，認為相關措施屬「強制」性質，外傭根本沒有選擇餘地，斥做法違反人權，正徵詢法律意見，決定下一步行動。

機會主席朱敏健指為保障公眾健康，即使會造成差別待遇，都不會違反《殘疾歧視條例》。（資料圖片/羅君豪攝）

平機會朱敏健：為防疫而有差別待遇 不違條例

平機會主席朱敏健說，若任何措施目的為保障公眾健康，包括防疫，相關措施有合理及必要性，即使會造成差別待遇，都不會違反《殘疾歧視條例》。若措施針對特定種族，就可能違反《種族歧視條例》，但政府考慮實施的措施是針對一種職業，所以不算違反相關條例。他又說政府仍未落實相關措施，認為仍有很多討論空間。

律師梁永鏗（資料圖片/羅君豪攝）

律師梁永鏗：相信與種族歧視無關

律師梁永鏗接受訪問時亦表示，目前要外傭強制檢測，屬於一個出於抗疫需要的行政決定，未必能平衡多方面的利益。平機會的條例中目前並無身份歧視條款，而是次要求外傭打針亦非針對某一個種族的人士，相信與種族歧視亦無關。他說，新冠肺炎是傳染病，有較高風險，政府或能提供理據證明外傭群組風險較高，出於公眾安全的考慮而作出的決定，「相信唔會構成歧視，但仍要看具體法院點判。」

梁永鏗表示，目前要求外傭接種疫苗之後才獲續約的決定仍未公布，但要求全港外傭強制檢測的決定已經引發許多反響，他說希望政府可以三思。

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