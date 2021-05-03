外傭續約要打疫苗　印尼駐港領事館批事前無諮詢：海外僱員應睇齊

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-03 17:41

勞福局局長羅致光日前公布，擬要求外傭續約須接種疫苗，更稱外傭非香港居民，可選擇不留港工作，菲律賓駐港總領事日前接受傳媒訪問時，直斥港府事前無諮詢。 印尼駐港總領事館今日（3日）回覆《香港01》亦「暗示」，港府事前無諮詢，更直言如疫苗接種變成在港工作的必要條件，應同樣要求所有非本地員工接受。（If vaccination becomes a necessity to work in HK, it should be applied also to other non-resident workers as well.）

對於港府擬要求外傭續約須接種疫苗，印尼駐港領事館發言人回應指，認為所有在香港的人，有共同責任（same responsibility）透過維持個人及環境衞生、接受病毒檢測及接種疫苗，一同抗疫。

印尼駐港總領事館今日（3日）表示，如疫苗接種變成在港工作的必要條件，應同等應用於其他非本地員工。（資料圖片／李澤彤攝）

不過，印尼駐港領事館指，如果在制定相關政策前，有事先諮詢印尼、菲律賓，或其他有關國家會更好，強調關乎到國民的實質權利（it involves the substantive rights of our nationals）。

領事館重申，十分支持港府的抗疫工作，包括病毒檢測、自願疫苗接種計劃，惟若疫苗接種變成在港工作的必要條件，應同等應用於其他非本地員工，並清楚在僱傭合約中列明。（If vaccination becomes a necessity to work in HK, it should be applied also to other non-resident workers as well, and be clearly stated in the employment contract.）

勞福局局長羅致光早前公布外傭須強制檢測，續約時必須接種新冠疫苗。（資料圖片／張浩維攝）

早前有確診菲傭帶有變種病毒，政府除了要求全港37萬名外傭強制檢測，亦透露考慮將接種新冠疫苗列為外傭續約或申請工作簽證要求。



菲律賓駐港總領事Raly Tejada接受《南華早報》訪問時表示，如果接種疫苗是在港工作的一項規定，就不能帶有歧視性，不能只限外藉家庭傭工，還應包括所有海外僱員，並指政府推出新措施前並沒有直接諮詢其辦公室。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

+ 3 + 3 + 3

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼