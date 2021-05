外傭續約要打疫苗　印尼駐港領事館批事前無諮詢：海外僱員應睇齊

撰文: 黃詠榆 最後更新日期: 2021-05-03 17:41

勞福局局長羅致光日前公布,擬要求外傭續約須接種疫苗,更稱外傭非香港居民,可選擇不留港工作,菲律賓駐港總領事日前接受傳媒訪問時,直斥港府事前無諮詢。 印尼駐港總領事館今日(3日)回覆《香港01》亦「暗示」,港府事前無諮詢,更直言如疫苗接種變成在港工作的必要條件,應同樣要求所有非本地員工接受。(If vaccination becomes a necessity to work in HK, it should be applied also to other non-resident workers as well.)

對於港府擬要求外傭續約須接種疫苗,印尼駐港領事館發言人回應指,認為所有在香港的人,有共同責任(same responsibility)透過維持個人及環境衞生、接受病毒檢測及接種疫苗,一同抗疫。

印尼駐港總領事館今日(3日)表示,如疫苗接種變成在港工作的必要條件,應同等應用於其他非本地員工。(資料圖片/李澤彤攝)

不過,印尼駐港領事館指,如果在制定相關政策前,有事先諮詢印尼、菲律賓,或其他有關國家會更好,強調關乎到國民的實質權利(it involves the substantive rights of our nationals)。

領事館重申,十分支持港府的抗疫工作,包括病毒檢測、自願疫苗接種計劃,惟若疫苗接種變成在港工作的必要條件,應同等應用於其他非本地員工,並清楚在僱傭合約中列明。(If vaccination becomes a necessity to work in HK, it should be applied also to other non-resident workers as well, and be clearly stated in the employment contract.)

勞福局局長羅致光早前公布外傭須強制檢測,續約時必須接種新冠疫苗。(資料圖片/張浩維攝)

早前有確診菲傭帶有變種病毒,政府除了要求全港37萬名外傭強制檢測,亦透露考慮將接種新冠疫苗列為外傭續約或申請工作簽證要求。



菲律賓駐港總領事Raly Tejada接受《南華早報》訪問時表示,如果接種疫苗是在港工作的一項規定,就不能帶有歧視性,不能只限外藉家庭傭工,還應包括所有海外僱員,並指政府推出新措施前並沒有直接諮詢其辦公室。

