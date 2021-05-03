外傭強制檢測｜西營盤加開臨時站　外傭：僱主允工作日檢測感開心

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-05-03 14:32

本港有外傭驗出感染變種新冠病毒，港府4月30日公布，強制全港37萬名外傭，如未完成疫苗接種則須於5月9日或之前接受檢測，不少檢測站因此連日爆滿。 有見及此，位於西營盤社區綜合大樓的臨時檢測站今日（3日）中午12時至晚上8時將開放予外傭等強制檢測人士採樣，人流明顯較周日少，只有約50人在中心開門前排隊，檢測站開始運作5分鐘後人龍便已消失。有外傭指，僱主特地准許她在工作日外出檢測，令她不用大排長龍，對此感到開心。

▼5.3西營盤檢測站人流▼

50人排隊 開門後人龍5分鐘消失

西營盤社區綜合大樓的臨時檢測站今日（3日）中午12時至晚上8時將開放予外傭等強制檢測人士採樣。記者今日早上11時半到位於西營盤社區綜合大樓的臨時檢測站視察，中心雖未開始運作，但門外已有約50人排隊，但人流亦已遠較日前爆滿的其他檢測站為低，而檢測站開始運作5分鐘後人龍便已消失。

排頭位的菲傭Jenina Barcellano今早9時半便與友人一同來到檢測站。她指自己有留意到近日檢測站爆滿，稱：「我怕嚟遲咗要排長龍。」但當她來到檢測站時，卻發現檢測站空無一人，她坦言感到意外。對於有消息指政府有意強制外傭接種疫苗，她雖然不太願意，但亦稱：「如果政府想做，咁我哋乜都做唔到，都要照做。」

Jenina Barcellano今早9時半便與友人一同來到檢測站，但當她來到檢測站時，卻發現檢測站空無一人。（黃穎津攝）

僱主工作天允外傭檢測 外傭免排隊感開心

另一位菲傭Margie則認為強制檢測有助保障個人健康，並稱讚採樣過程快捷。今天雖然是工作日，但她稱已取得僱主許可，可以外出完成檢測。菲傭Grace亦稱，僱主允許她先完成檢測，再回家完成家務。她指因僱主近日有留意到其他檢測站爆滿，僱主便特意囑咐她提早到檢測站排隊，Grace便於11時來到檢測站。而西營盤檢測站人流少，Grace很快便已完成採樣程序，她坦言對此感到開心，稱：「我有朋友噚日去中環遮打道排隊，佢早上5點去到，排咗6個鐘先做到檢測！」

Margie則認為強制檢測有助保障個人健康，並稱讚採樣過程快捷。 （盧翊銘攝）

對於港府有意強制外傭接種疫苗，Grace稱上周五她便已完成第二劑疫苗接種，認為疫苗有助保障個人健康，亦方便她到外地出行。但Grace亦指出，曾有人告訴她疫苗或存在安全問題，且保護率亦未達100%，但她認為：「佢哋唔會整一隻唔安全嘅疫苗出嚟，佢哋亦會檢查。」故她認為強制接種疫苗沒有問題。