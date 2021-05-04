外傭組織質疑強制接種疫苗屬歧視　平機會：各群組獨立風險評估

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-04 11:56

東涌一名確診外傭帶有變種病毒，政府要求全港外傭都要接受強制檢測，及計劃新聘或續約外傭要接種新冠疫苗。有駐港領事及外傭組織批評，當局並無一併要求所有海外勞工打針，涉嫌觸犯歧視條例。 平機會主席朱敏健今日（4日）表示，為保障公眾健康的防疫措施，具合理及必要性，獲《殘疾歧視條例》豁免，對於建議措施未涵蓋所有海外勞工，朱敏健認為，個別群組有獨立風險評估，並沒有必然關係。

平機會主席朱敏健今日（4日）表示，為保障公眾健康的防疫措施，具有合理及必要性，獲《殘疾歧視條例》豁免。（資料圖片）

朱敏健在港台《千禧年代》指出，任何為保障公眾健康的防疫措施目，需有合理及必要性，雖然會造成差別待遇，但屬於《殘疾歧視條例》可豁免範圍。

倡僱主了解外傭不願打針原因

朱認為，外傭接種疫苗措施需要有足夠配套，例如不宜打針要醫生證明，或以檢測代替，若外傭不願意打針，一刀切解僱是極端做法，應小心商議，尋求原因，了解是否對疫苗有誤解，「世上好多人覺得打針係好措施，但點解佢唔打，係咪有原因呢？」

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指各群組風險評估沒必然關係

對於外傭組織質疑打針涉歧視，應一併要求所有海外勞工打針。朱指已有相關同事跟進投訴，強調各人對風險評估都有不同意見，政府未有公布其他外來勞工風險評估，如果公眾有疑慮可以向政府提出，但邏輯上來說，各群組的風險評估都是獨立，並沒有必然關係。

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容馬珊兒：應鼓勵打針

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒在同一節目指出，政府是想保護外傭才計劃要求打針，不認為屬種族歧視，她指一個外傭確診不只影響一個家庭，而是全棟大廈所有居民，因此應鼓勵外傭打針。

不過，容馬珊兒希望政府澄清，接種疫苗後出事故是否屬工傷，如不續約應如何計算長服金，及釐清由誰承擔醫療費。

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