周日6人打疫苗後送院　49歲女子心悸及高血壓要留醫

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-03 23:40

新冠肺炎疫苗接種計劃展開第67日，累計已97萬人已接種一劑或兩劑疫苗。政府公布昨（2日，星期日）共有6宗接種後不適送院個案，全部均接種復必泰疫苗，當中一名49歲女子打第一針後心悸及高血壓，送院後情況穩定，但需要繼續留院觀察，其餘5人已全數出院。

近56萬人打齊兩劑疫苗

政府晚上更新疫苗接種數字，至今累共接種了1,529,500劑疫苗，當中971,900人接種了第一劑，而接種科興的則有445,800人，餘下的526,100則是接種後必泰疫苗。打齊兩針疫苗的則累計有557,600人，包括約322,600人接種科興，約235,000人接種復必泰疫苗。

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單日多3.7萬人打疫苗

截至今晚8時的過去24小時，約有37,600名市民接種了疫苗截至今晚8時的過去24小時，約有7,000名市民接種第一劑科興疫苗、約有2,500名市民接種第二劑；約有12,700名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，15,300名接種第二劑。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為94%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%。

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至於復必泰疫苗，接種第一劑和第二劑的市民分別有12,700和15,300人，整體接種率約為97%，較科興疫苗略高。

另外，約4,300人在網上預約接種科興疫苗，復必泰疫苗則有17,300人預約。

（政府新聞處截圖）

6人送院全打復必泰 5人已出院

昨（2日）再有6人打針後不適送院，全部均接種復必泰，其中5人已經出院，1人留院觀察，留醫的是49歲女子，她在林士德體育館打第一針後，心悸及高血壓，被送到瑪嘉烈醫院治療，現時情況穩定。

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另外，一名54歲女子和42歲女子分別在界限街體育館和元朗體育館打第二針後，同樣出現心悸及高血壓，二人送院後情況穩定，已經出院。

在何文田體育館，亦有一名44歲男子接種第二劑後，胸口痛及高血壓，送院後情況穩定，已經出院；西灣河體育館一名32歲女子打第一針後暈眩，送院後情況穩定，已經出院；元朗體育館亦有一名32歲女子接種第一劑後呼吸急促，情況穩定，已經出院。

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