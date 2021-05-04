荃威花園菲傭染變種病毒　行程遍荃灣及葵芳　R座住戶須檢疫

撰文： 歐陽德浩 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-04 18:23

本港新冠肺炎疫情有反彈跡象，連續三日本地零感染後，衞生防護中心今日（4日）公布新增4宗確診個案，其中一宗為「可能未地個案」。該患者為荃灣荃威花園R座一名菲傭，於3月31日坐航班PR300由菲律賓抵港。她在接受酒店檢疫後回到僱主家中，負責帶僱主的孩子遊玩及上課，曾到訪多個地方，包括荃灣天主教領報幼稚園、愉景新城、荃威花園公園、葵芳新都會廣場的葉氏兒童音樂實踐中心、荃威花園天韻琴行，亦曾到荃威惠康。患者經近期外傭強制檢測計劃揪出。 由於患者帶N501Y變種，及居於荃威花園R座一段時間，故荃威花園R座所有居民列為緊密接觸者，需送往檢疫中心。

檢疫完後到入境處領身份證 銅鑼灣診所驗身

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，有1宗確診個案因未能分類，暫定為「可能本地個案」，亦有機會為輸入個案。該患者為44歲菲傭（編號︰11791），於3月31日坐航班PR300由菲律賓抵港，於3月31日至4月21日在灣仔帝盛酒店檢疫 。

在接受21日的酒店檢疫後，患者於4月21日由中介接走，到灣仔入境處大樓8樓領取身份證，並到銅鑼灣的診所檢查身體，於兩地逗留的時間不長。其後，她於同日到僱主所居的荃威花園R座。

▼荃威花園確診菲傭行蹤▼

曾到葵芳葉氏音樂中心及天韻琴行

而患者較多負責帶僱主的孩子遊玩及上課，包括荃灣天主教領報幼稚園、愉景新城、荃威花園公園、葵芳新都會廣場的葉氏兒童音樂實踐中心、荃威花園天韻琴行，亦曾到荃威惠康。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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檢疫期間全陰性 患者經強制檢測揪出

張竹君又指，患者酒店檢測期間的結果全為陰性，直至最近5月2日接受強制檢測，最初私家化驗所的結果為不確定，後來經公共化驗所檢測為陽性，CT值非常高，即病毒量甚低。至於患者入院後的兩個樣本，鼻咽拭子為不確定，但痰樣本為陽性。

其後，今早屯門醫院的痰液樣本，經衞生署化驗後發現為N501Y變種， 而E484K暫時未知。由於患者的病毒為N501Y、有外遊紀錄，入院後抗體係陽性，故不排除是輸入個案。但患者在社區逗留時間較長，須觀察與其他源頭是否有關連、身邊的接近者的發病時間，入院後的CT值升跌，再決定是否屬本地個案，暫定為「可能本地個案」。

少主就讀天主教領報幼稚園須停課

亦由於患者帶N501Y變種，及居於荃威花園R座一段時間，故荃威花園R座所有居民列為緊密接觸者，需送往檢疫中心，將於稍後安排。而同住小孩就讀的天主教領報幼稚園，學校亦須停課及強制檢測。至於患者曾到訪的地點，即上文所提到的地址，曾到訪市民均須接受強制檢測。