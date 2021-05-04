政府要求外傭續約打疫苗　事隔5日轉口風　消息：未曾交行會討論

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-04 16:06

兩名外傭在港確診並證實感染變種病毒，勞工及福利局局長羅致光上周五（4月30日）公布，會將接種新冠疫苗列入外傭申請工作簽證的要求中，隨即引來外傭工會、僱主及外傭中介團體反彈，甚至菲律賓及印尼駐港領事開腔，轟政府新措施涉歧視。 事隔5日，行政長官林鄭月娥「轉口風」，稱會要求勞福局重新檢視強制外傭接種疫苗的措施。 消息指，政府公布措施前，並沒有與行政會議成員商量。有政府中人就表明，現時會重新檢討做法是否可行。有政界人士推測，事件或因升溫至外交層面，港府可能希望先看北京意見再拍板。

有外傭本地感染變種病毒，港府要求全港外傭強制檢測，多個檢測中心現人龍。（資料圖片/李澤彤攝）

羅致光上周突然宣布，將要求外傭續約時必須先接種新冠疫苗，又指勞工處與入境事務處確定細節後會詳細交代。他更稱，外傭若不願意，「可以選擇唔喺香港做嘢。」政府多名官員其後為新措施護航，但新政依然引來各界反撲。特首林鄭月娥今日於行會前突轉口風，向傳媒稱會要求勞福局「重新檢視」強制要求外傭接種疫苗的政策。

林鄭言論一出立即惹來政府「彈弓手」的負評，有政府中人表明，現階段會跟從「最高指引」，「會一直檢討」。

消息：行會成員事前未得悉政府決定

據了解，措施為港府內部決定，從未與行政會議成員商討。另有政界人士推測，事件已引起駐港領事甚至外國的外交部長發聲，即已涉及外交層面，港府希望先看北京方面的意見，才改口稱會再檢討，令事件有迴旋空間，亦令政府有「下台階」。

變種病毒｜政府規定外傭簽新約須打疫苗 羅致光：可選擇不來港

勞福局局長羅致光，公布外傭須強制檢測，續約時必須接種新冠疫苗，指外傭「可以選擇唔喺香港做嘢」。（張浩維攝）

羅致光曾稱外傭「可以選擇唔喺香港做嘢」

羅致光最早於上周五公布，政府將要求外傭於續約時，必須接種新冠疫苗，並指勞工處與入境事務處就有關細節確定後再交代。當時被問到強制外傭打針是否有違「自願接種」原則，羅回應時稱，外傭「可以選擇唔喺香港做嘢」，指她們非香港居民，不認為打針作為工作簽證條件為「特別苛求」。

措施公布後，外傭工會隨即斥政府歧視外傭，而有外傭中介亦憂本港外傭供應因而大大減少，外傭僱主代表亦擔心外傭接種疫苗後若有嚴重副作用，僱主或要賠償等問題。

隔日食衞局長陳肇始接受電台訪問時，稱新來港的外傭同樣須接種疫苗。勞福局亦再發稿解釋，指外傭身體狀况不適合接種疫苗可獲豁免，並指政府會提供醫療服務及保障基金。

菲國外長批措施帶歧視 兩駐港領事開腔轟港府

惟歧視問題仍然甚囂塵上，更開始涉及外交層面，菲律賓駐港總領事Raly Tejada接受《南華早報》訪問時表示，疫苗接種要求應涵蓋所有外地勞工，而非只限制外傭，更指港府沒有就措施直接諮詢過他們。該訪問報道更被菲國外長Teddy Locsin Jr.在社交網站轉發，並指針對外傭接種疫苗的措施帶有歧視。印尼駐港總領事館亦暗指港府未有諮詢其意見。

張建宗、平機會：無歧視

同日張建宗網誌表示，措施不涉歧視；平機會朱敏健於5月3日接受訪問時亦指，措施有合理及必要性，且是針對職業，沒有違反種族及殘疾歧視條例。

菲律賓駐港總領事促港府勿強迫外傭打疫苗 指事前從無諮詢

林鄭稱強制外傭檢測不涉歧視 促勞福局再研究續約需否強制打針

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