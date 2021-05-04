荃威花園外傭確診　僱主一家四口送檢疫　住戶驚檢疫先儲糧

撰文： 李恩慈 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-04 15:16

本港新冠肺炎疫情有反彈跡象，連續三日本地零感染後，荃灣荃威花園R座27樓一名外傭今日（4日）確診。區議員稱，她曾接受至少五次病毒檢測，相信最近一次或為外傭強制檢測。 據了解，該名外傭的樣本病毒量太低，不足以作基因排序檢驗是否變種，需要再次採樣。 有住戶得知消息後，開始陸續拖篋離開，或推著滿載食物的超市手推車返回住所，作檢疫的準備。有居民指，擔心政府規定住客強制檢疫21日，因此預先到超市購買杯麵、餅乾等乾糧。她亦斥大廈衞生惡劣，「條渠滴緊屎水，長期有陣屎味」，憂病毒因此散播。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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荃灣區議員趙恩來透露，荃威花園R座27樓一名外傭確診，衞生署人員於昨夜6時將外傭送院。她在3月底從菲律賓來港，曾接受至少五次病毒檢測，相信最近一次或為外傭強制檢測。她服務的家庭為一家四口，有長有幼，今早已被送往檢疫中心。他稱，衞生署正進行病毒基因排序，以確認外傭是否帶有變種病毒。

趙恩來亦指，而該廈樓高36層，一共有200多個住戶；管業處已安排消毒工作，患者居住樓層所用的R座2號升降機，亦暫時停止運作。他亦估計，外傭或因強制檢測找出，但仍有待當局進一步消息公布。

一小時內數名住戶拖篋離開

記者今日中午12時到達現場，屋苑清潔人員正在消毒大廈外的地面。住客正蔓延恐懼的情緒，不斷詢問管理員最新情況，一小時內亦有數名住戶拖篋離開，或推著滿載食物的超市手推車返回住所，作強制檢疫的最壞準備。

居民陳女士表示，剛得知有住客確診的消息，由於擔心政府規定住客強制檢疫21日，因此預先到超市購買杯麵、餅乾等乾糧。她亦擔心政府派發的食物，不適合小孩的口味，「大人冇所謂，但驚小朋友食唔飽，食唔到好多日。」

陳續指，雖然家中亦有聘用外傭，但她注重衞生帶兩個口罩，周末亦不會在戶外的空地與朋友聚會。不過陳斥責管理處，指洗手間旁天井的衞生環境惡劣，「條渠滴緊屎水，長期有陣屎味！」

陳稱，該污水渠破損已逾一年，臭味長期傳進家中，投訴多次後仍未派人維修，只知正在招標，擔心病毒會因此而散播至其他單位。

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