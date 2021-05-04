變種病毒｜荃威花園R座居民送檢疫21日前　急送寵物親友寄養

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-05-04 19:50

本港新冠肺炎疫情有反彈跡象，連續三日本地零感染後，荃灣荃威花園R座27樓一名菲傭今日（4日）確診，衛生防護中心記者會上指，所有居民須送檢疫21日。 記者下午5時到達現場，目睹有居民拖篋離開，亦有居民將寵物送寵物店寄養，或託付給親友照料。

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人可以走，我屋企還有養金魚，都唔知點算好。 荃威花園R座居民姚先生

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有居民拖篋離開 有人則接受「走唔甩」

記者下午5時許到達荃威花園R座，有部分居民拖篋離開，未有回答問題。不少居民剛剛得到消息，均表示憂慮。

居民將鸚鵡交付親友照顧

杜小姐表示這幾日都有關注新聞，早前已經同親戚交代好家中鸚鵡的照顧問題。她說，從下午疫情記者會得知27樓菲傭確診，知道自己「走唔甩」，便立即建議親友過來接走鸚鵡，並準備了足夠的口糧，「佢無落過街嘅，所以用塊布遮下，準備了菜同提子畀佢食。」

顧先生得知要送檢疫21日，便立即將自己養了13年的寵物犬送去寵物店寄養。他說自己住低層，風險不大，所以不太擔心感染病毒，但需要先安置好自己的寵物。

▼荃威花園確診菲傭行蹤▼

母憂子剛返新工影響作

一名不願透露姓名的女士表示，剛剛知道消息，自己是退休人士，所以不會很憂慮，但同住的兒子剛剛返新工，不知道21天檢疫會否影響工作。

做運輸業的姚先生回到家才知道消息，並去樓下買數包煙，應付21日檢疫。他說疫情已經經年，不再恐慌，但認為成座人全部送21日隔離有些不必要，他說家中還有三個小孩，若能在家隔離檢疫最好，「人可以走，我屋企還有養金魚，都唔知點算好。」