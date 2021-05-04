變種病毒│荃威花園R座先封區檢測　再撤離220戶居民檢疫21日

撰文： 麥凱茵 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-05 05:08

本港今日（4日）新增4宗新冠肺炎確診個案，3宗屬輸入個案，一宗暫未能分類。未分類個案涉及一名居於荃灣荃威花園R座的菲傭（#11791），並帶有N501Y變種病毒。雖然衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午記者會表示，該大廈全幢居民被視作密切接觸者，需要全幢強制撤離檢疫，但政府晚上7時半發公告，將荃威花園R座列為受限區域，區內人士必須接受強制檢測，目標是在明日（5日）早上約7時完成行動。

不過衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在下午已表示，荃威花園R座居民須撤離檢疫21日。據了解，會在完成檢測後，安排陰性結果居民撤離。署方晚上表示，中心會根據《預防及控制疾病規例》將荃威花園Ｒ座所有樓層單位（涉及逾220個單位）沒有病徵的住戶送往檢疫中心；若住戶出現病徵，則被送往醫院接受治療。該些人士將會進行21天強制檢疫。

+ 3 + 3 + 3

居民需明日凌晨前接受檢測

消息在下午傳出後，有居民急忙將寵物寄養到親友家中。政府在晚上7時半發稿，將荃灣安逸街2號荃威花園R座列為受限區域，受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（5日）上午約7時完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士如在5月2日至4日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府發言人表示，由於荃威花園R座今日發現一宗確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

黎小姐

居確診菲傭樓上居民：為抗疫願意配合

居於確診菲傭樓上、28樓的黎小姐指，由中午起經社交媒體得得知需要強制檢測，為下午突然收到消息需要撤離，大感徬徨，「始終都21日，都要向公司交代」，形容至今仍是「一頭霧水」，認為政府應清晰向居民發放訊息。她說，因為未知檢疫環境為何，故準備了一些日用品，供檢疫期間使用。她坦言對生活一定有少許困擾，但為了抗疫願意配合，但認為居家隔離等方式會更方便