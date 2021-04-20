禁飛令｜毛漢料2000港人在印度　返港為「避疫」：早應停回港航班

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-20 11:54

本港疫情反覆，社區首現變種病毒株。政府日前宣布，由今日（20日）零時起，禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機着陸香港14日。香港印度協會前主席毛漢今日指，估計仍有最多2,000名港人於印度，部份為嫁到印度的女士。 他又表示，不少近期由印度回港的為退休人士，因擔心當地疫情及醫療系統故返港「避疫」。毛漢指因印度疫情無法控制，贊成港府實施航班溶斷機制，並直言「一早就應該要停」。

香港印度協會前主席毛漢。（資料圖片／余俊亮攝）

毛漢今日於港台節目千禧年代中指，由於印度疫情無法控制，而本港疫情「做得幾好」，直言「既然（印度）爆到咁，政府係行得啱」，並指應一早暫停印度來港航班。他又指，目前印度來港的人士中，不少是退休人士，因擔心當地醫療系統而回港。他估計，目前最多有2,000名港人於印度，包括嫁到印度的女士。

他認為，不少回港人士其實已經離開多年，「個個都話返嚟香港避，咁香港應付到幾多？」被問到澳門延長來自印度等地區的檢疫期，毛漢認為延長檢疫期幫助不大，因較富有的人士仍能回港，「28日喺酒店當嘆下」；如有急切需要回港，「籌都籌到錢番嚟」。

至於印度疫情爆發的原因，毛漢解釋因當地最近有數個大型節日，外出慶祝人數高達20萬人。他又指，當地醫院已爆滿，「氧氣都無」，不少人「等唔切入醫院就走咗（離世）」。

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