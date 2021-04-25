菲律賓禁飛│羅致光：新來港外傭供應減少　14天影響約546名菲傭

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-25 10:53

菲律賓疫情惡化，本港政府啟動「熔斷機制」，從4月20日起禁止從菲律賓來港的民航客機着陸香港14天，令不少原定在這段期間抵港的菲傭，需要押後行程。勞工及福利局局長羅致光今日發表網誌指出，疫情及相關措施大大減少了新來港外傭的供應。外傭人數亦由高峰期的40萬人，下降至約37萬人；以馬尼拉封城後數字估算，禁止菲律賓航班來港受影響的菲傭人數為546人。

勞福局局長羅致光 (資料圖片)

禁飛並以當地封城後數字估算 約546名菲傭受影響 非業界所指1800人

羅致光表示，疫情開始前，平均每日有500名外傭到港，而受到疫情影響，數字曾一度跌到每日90名外傭到港。羅致光表示，菲律賓疫情近月再度惡化，馬尼拉連同鄰近4個省份上月底起第二次封城，由於不少菲傭來自馬尼拉以外地區，菲傭來港數字由上月每日平均60人，下降至本月1至19日平均每日39人。由本月20日起計的14天，菲律賓所有航班禁止來港，若以當地封城後的數字估算，約有546名菲傭受影響，羅致光強調，非有業界人士所指約1800人。

他表示，疫情及相關措施大大減少了新來港外傭的供應，外傭人數亦由高峰期的40萬人，下降至約37萬人，不過他說未能判斷這個減幅有多少是由於香港經濟下滑，以及多少是由於新來港外傭供應減少。

他指，勞福局日前已經重申，自去年12月底起，新聘外傭工作簽證有效期，由以往的3個月改為6個月；若外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，可延長現任外傭的合約有效期限最多3個月；如外傭因政府政策影響未能來港，而僱主直接在「指定檢疫酒店計劃」下的酒店預訂房間，可與酒店直接商討退款。

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