再有23學校爆上呼吸道感染及流感　師生須強檢　停課5日(附名單）

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-05-05 02:49

政府周三（5日）凌晨刊憲強制檢測公告，有23間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因症狀與新冠病毒病相似，被納入強制檢測公告。名單包括九龍塘學校(小學部)、天主教伍華小學及浸會大學附屬幼稚園。師生及訪客必須最遲本周五（7日）完成檢測，或最遲下周日（9日）交回樣本瓶。

▼5月3日強制檢測學校及處所全名單▼

衞生署因應近日錄得學校爆發上呼吸道感染和流感樣疾病個案持續增加，會要求學校即時停課五天。

23間學校包括香港新界沙田禾輋邨協欣街 11 號基督教香港信義會禾輋信義學校、香港新界沙田安景街 5 號路德會梁鉅鏐小學、香港鰂魚涌太古城太豐路地利亞(加拿大)學校、香港九龍觀塘宜安街 29 號聖若翰天主教小學、香港九龍新蒲崗彩虹道 5 號天主教伍華小學等。

任何4月21日至5月4日期間曾身處有關學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月7日或之前接受檢測。如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月9日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月2日至4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月5日)▼

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