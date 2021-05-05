薄扶林豪峰、康怡花園N2座菲傭確診變種病毒　政府凌晨急封區檢測

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-05-05 01:15

政府今（5日）凌晨作出限制與檢測宣告，自凌晨零時十分起限制在南區指明「受限區域」，即薄扶林道118號豪峰，以及自凌晨零時十五分起限制在鰂魚涌指明「受限區域」，即鰂魚涌康安街16號康怡花園N2座內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。檢測將會於今日上午九時後開始，目標於今日內完成此行動。

本港新冠肺炎疫情未息，政府疫情記者會公布，昨（4日）錄得4宗新增確診個案，以及少於10宗初步確診。當中二名初步確診個案，是經強制檢測找出的菲傭，二人是朋友，分別住在鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰，下午仍未檢驗出二是否感染變種病毒。據政府發言人凌晨表示，該兩宗確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。根據連日來到出現有變種病毒個案的大廈，同幢居民會被撤離往檢疫中心隔離21日。

「受限區域」內的人士如在2021年5月2日至4日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於4月21日至5月4日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在5月6日或之前接受強制檢測。