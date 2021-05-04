新冠疫苗｜9宗死亡個案全與打針無關　3宗面癱缺臨床資料有待評估

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-04 23:05

新冠肺炎疫苗開打逾兩個月，至今近30人打針後死亡，另有多人面癱，疫苗臨床事件評估專家委員會今（4日）召開會議，評估新冠疫苗接種相關的嚴重事件，包括9宗4月19日至5月2日間的死亡個案，委員會認為其中兩宗與疫苗無關，其餘7宗亦初步認為與疫苗無關。 衞生署亦在同期接獲16宗打針後懷疑面癱個案，其中7人曾注射科興，另外9人則曾接種復必泰，專家委員會認為其中3宗需在獲得更多臨床資料後再就評估作出總結。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

5人打針後兩周內過身

衞生署在4月19日至5月2日期間，共接獲醫管局呈報8宗有關曾接種新冠疫苗人士死亡的個案，以及一宗由公眾殮房處理的死因裁判官個案，涉及5男4女，年齡介乎43至76歲，當中5人在打針後兩周內過身，專家委員會基於臨床資料及初步解剖報告，初步認為全數個案與新冠疫苗接種無關。

另有有4人在死亡超過14日前打針，委員會因應主診醫生所作的評估及診斷，總結其中兩宗個案與新冠疫苗接種並沒有因果關係；其餘兩宗則初步認為與疫苗接種無關。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日就懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告舉行會議，認為3宗打針後懷疑患貝爾面癱個案，須要獲得更多臨床資料才能評估作總結。（資料圖片／張浩維攝）

兩老翁死於急性心肌梗塞及敗血症

專家委員會亦總結了兩宗較早前接獲的個案因果關係評估，第一宗在3月7日首次公布，涉及在3月13日離世的80歲男子，全面解剖報告顯示死因是急性心肌梗塞及缺血性腸道病，其餘調查結果亦沒有顯示任何源於疫苗的免疫系統反應，委員會基於世衞的算法流程，總結該男子的死亡與新冠疫苗接種並沒有因果關係。

第二宗個案則在4月21日首次公布，涉及72歲男子，他在4月16日離世，其主診醫生認為其死因是透析導管關聯的敗血症及高鉀血症，亦沒有臨床原因懷疑與疫苗有關，專家委員會亦總結其死亡與新冠疫苗接種並無因果關係。

▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

同期接獲16宗疑貝爾面癱的報告

另外，衞生署亦在4月19至5月2日間，接獲16宗打針後懷疑患貝爾面癱的報告，涉及10男6女，年齡介乎20至87歲，其中7人曾接種科興疫苗，其餘9宗則是注射復必泰，專家委員會檢視現有的臨床資料後，認為3宗需要獲得更多臨床資料才能評估作總結。

疫苗顧問專家委員會日前開會後認為，本港現時供應的兩款疫苗安全、有效及具質素，現有的科學證據顯示，兩款新冠疫苗作為預防新冠病毒病的主動免疫的裨益大於風險。