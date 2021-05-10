中大港大團隊發現　丙型肝炎藥助醫新冠肺炎　混合瑞德西韋增藥效

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-10 07:00

疫情持續下，各國爭分奪秒研究治療方案。中文大學醫學院及香港大學醫學院攜手合作發現，原用於丙型肝炎的「司美匹韋」(Simeprevir)有新功能，可有效抑制新冠病毒繁殖，與現時主要藥物「瑞德西韋」一併使用，更可發揮協同效應。兩藥混合後，抑制病毒複製效力，比單獨使用「瑞德西韋」高出100倍，其副作用及用藥成本更有望大為降低。 研究團隊又指，「司美匹韋」是現存唯一可針對病毒內兩個重要蛋白的藥物，相信可助探索新冠藥物的新方向，研究結果已刊於國際知名化學期刊《ACS Central Science》，另正進行動物實驗，預期最快半年至一年完成，隨後則有望進入臨床試驗階段。

中大醫學院及港大醫學院合作發現，治療丙型肝炎的口服藥物「司美匹韋」，可助治療新冠肺炎。左二為陳志偉、右二是吳濰龍，右一是許樹昌。(陳淑霞攝)

瑞德西韋已經令病毒好弱，殘殘哋，如果再用埋司美匹韋，可多重攻擊。 中大醫學院藥劑學院助理教授吳濰龍

中大醫學院藥劑學院助理教授吳濰龍及港大醫學院公共衛生學院副教授陳志偉，於2020年初聯同本地及海外實驗室的科研人員，運用生物化學、細胞生物學及計算機化學等技術，在細胞模型中測試多種已獲美國食品藥物管理局(FDA)批准使用的抗病毒藥物，團隊發現原本用作治療丙型肝炎的口服藥物「司美匹韋」，抑制病毒複製能力與「瑞德西韋」相若，更甚者可同時抑制兩個重要蛋白，包括蛋白酶以及RNA複製酶；倘兩隻藥物混合使用，可產生協同作用，病毒感染實驗顯示，只需使用3.3微莫耳的「司美匹韋」及「瑞德西韋」，已可大幅抑制病毒複製，比單獨使用「瑞德西韋」的效力高出100倍。

吳濰龍以比喻解說，瑞德西韋已經令病毒好弱，殘殘哋，如果再用埋司美匹韋，可多重攻擊。吳濰龍續指，可預期混合使用會減低用藥副作用，「兩隻藥劑量都可以減少，但要臨床試驗先答到，但理論上係應該會少咗。」

瑞德西韋原本是用於應對伊波拉病毒，現在則用作治療新型肺炎。（Reuters/資料圖片）

至於成本方面，吳濰龍指，「司美匹韋」已於2013年獲批治療於丙型肝炎，但藥廠暫無大量生產，「唔係因為佢無用，而係被新model (新型號)取代。」他指，由於「司美匹韋」的合成路線、生產流程已成熟，相信即使再重投生產，成本不會昂貴，大量生產亦不成問題。中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，瑞德西韋目前約2000元一劑，倘日後混合使用，「(瑞德西韋)份量可以再減」，吳濰龍補充指，即變相可降低用藥成本。



時間表方面，陳志偉表示，正於老鼠身上進行動物實驗，預期最快半年至一年完成，期間會嘗試以變種新冠病毒測試，「都幾有信心會有效(變種病毒)」，倘有數據證實安全有效，隨後將可進入臨床試驗階段。吳則指，早前已聯絡藥廠，對方亦對研究發現感興奮，「對方話如果可提供多啲動物實驗數據，可研究合作。」



中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，現時新冠肺炎治療方案中，包括利巴韋林配合干擾素，主要適用於輕微的確診患者，惟患者出現呼吸衰竭時，目前唯一有效則是「瑞德西韋」，經實證顯示，其可縮短病情5天，「但都唔係減低死亡率。」他認為，今次「司美匹韋」的新發現，則可望研究是否進一步減低死亡率。