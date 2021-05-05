中大二號橋衝突｜中大女生現場感受氣氛被捕 事後創作了文學作品

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-05 13:50

香港中文大學二號橋前年發生衝突，其中3男1女被控暴動一案今續。修讀中文文學及教育雙學士的女中大生自辯稱，事發當日本到圖書館趕功課，由於在社交媒體知道二號橋附近有學生代表，於是午飯後走到二橋附近了解發生何事，途中有人向她派發豬嘴、眼罩等物資，走到二號橋附近後，她投入感受現場情況，惟不一會兒後便被拘捕。她聲稱從現場情況取得了靈感，事後創作了文學作品。

本案4名被告為陳起行（21歲，中大生）、李俊皓（24歲，理大生）、張俊浩（18歲，大專生）及鄧希雯（23歲，中大生），被控於2019年11月12日在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶參與暴動。陳、張、鄧另被控使用蒙面物品，即護目鏡、防毒面具及濾罐；張再被控管有發出鐳射光束的裝置。

當日回校圖書館趕功課

第四被告鄧希雯自辯指，她在中文大學修讀中文文學士及教育學士雙學位，案發當日回學校圖書館趕功課，期間她曾到女工餐廳吃午餐，由於她在社交媒體得知二號橋附近有學生代表，於是她飯後到二號橋了解發生何事，原本打算觀察一會兒便回去趕功課，沒預期會遇上危險情況。

途中有人遞豬嘴眼罩

她稱，途中有人向她遞上豬嘴、眼罩、手套等物資，而她到現場觀察不久後，現場便出現催淚煙，於是她便戴上豬嘴及眼罩。她投入感受現場情況，惟不一會兒後便被拘捕，而事後她從現場情況取得靈感，創作了兩篇文學作品。

案件編號：DCCC 362/2020

2019年11月12日中大二號橋，警方與示威者曾發生激烈衝突。(詳看下圖)