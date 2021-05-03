中大二號橋衝突｜大專生稱原想出席胞姊畢業禮　卻遇上警放催淚彈

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-03 17:48

香港中文大學二號橋一帶前年11月衝突事件，3男1女被控暴動等罪案續審，就讀香港專業教育學院的男學生今（3日）自辯，並稱當日原想出席胞姊的畢業禮，到步才知典禮已取消，當時的士站又有人龍，才返回校園內閒逛。惟走到二號橋附近，警方更發射催淚彈，他被催淚煙波及而無法看到眼前事物，一名女生把他帶走並為他清洗雙眼，期間有人叫「有狗呀」，他與女生欲離開時，他被絆倒並遭警員制服。惟控方卻指中大在事發前一天已公布會取消畢業禮，被告卻堅稱事發前才接到胞姊通知，並否認說謊。

4名被告：陳起行（21歲，中大生）、李俊皓（24歲，理大生）、張俊浩（18歲，大專生）及鄧希雯（23歲，中大生），被控於2019年11月12日在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶參與暴動。陳、張、鄧另被控使用蒙面物品，即護目鏡、防毒面具及濾罐；張再被控管有發出鐳射光束的裝置。

到步才知畢業禮取消

第三被告張俊浩今日自辯，他就讀香港專業教育學院，其胞姊就讀中大的高級文憑課程，當日在中大舉辦畢業典禮，他當天到中大想與胞姊拍照留念。不過，他抵達中大時才獲胞姊告知典禮已取消，他打算離開時，見的士站有人龍，於是先回校園逛逛。

2019年11月12日中大二號橋，警方與示威者曾發生激烈衝突。(詳看下圖)

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見二號橋有人聚集八卦下

張稱走到二號橋附近時見到多人聚集，想「八卦下」情況，並見到數名警員及穿反光衣的人士，及後他走到斜坡見到有示威者，氣氛起初平靜，但警方卻發射催淚彈。他當時沒戴口罩或防毒面罩，所以眼睛出現不適。他為避開催淚煙，所以走上山，但發現沒路可走，遂原路折返。

在場有人給他防毒面罩

張稱，當時催淚煙已變濃，他雙眼無法看到事物，一名女生走近他，並稱帶他去清洗雙眼。他被帶到一處後，該女生稱：「入面好多玻璃碎。」於是給了他一雙手套戴上，該女生後來亦給了他一個防毒面罩，之後幫他作清洗。

張續指，清洗雙眼期間，有人叫：「有狗呀，快啲走。」該女生便扶他離開，當時他雙眼只隱若看到東西，後來他被絆倒在地，有警員跪在他背部制服了他。

中大事前一天已取消畢業禮

控方指出中大在事發前一天已宣布取消畢業典禮，張表示雖然胞姊也提過此事，但胞姊指其班主任稱會如常舉行，仍著他到中大一同拍照，而事發前胞姊才通知他，班主任也稱要取消，他否認在說謊。

案件編號：DCCC 362/2020