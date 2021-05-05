荃威花園小五生被逼隔離營備呈分試　家長：病毒入社區要兒童受罪

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-05 17:06

變種病毒屢現社區，住荃灣荃威花園R座的外傭帶有變種病毒，整幢居民要撤離至隔離營21日。姚太一家六口亦被波及，她一度被公司要求扣除14日年假及7日人工，一番周旋後才獲安排遙距工作不受影響；任職運輸的丈夫就失去大半個月的收入、就讀小五的兒子要在檢疫中心備戰呈分試。姚太怒轟「你政府（防疫不當）放病毒入社區，唔可以一句安全起見，就要市民入冊21日，點解要啲小朋友去受啊?」

荃威花園R座居民今早9時多起陸續撤離，一家六口的姚太亦不例外。姚太僱主昨晚（4日）一度表示，要扣除其14日年假及7日人工，她最終獲安排遙距朝9晚6工作，毋須扣減假期及收入。不過，她的丈夫是自僱運輸業人士，「要兩個大人返工先可以維持家庭開支」；姚太一名就讀小五的兒子6月就要考呈分試，現時只能夠在檢疫中心備戰，「一出返嚟就要考」，學校已安排網上學習支援。她狠批「你政府（防疫不當）放病毒入社區，唔可以一句安全起見，就要市民入冊21日，點解要啲小朋友去受啊?」

衞生署今午1時通知姚太即將要撤離，但直至下午3時都未有行動，而衞生署的檢疫名單非常混亂，一直不清楚她一家有六口，「衞生署打咗四次電話畀我對資料，第一次打嚟『我唔見咗個阿媽』，第二次『我唔見咗個大仔』，第三次『我唔見咗個老公』，第四次『我唔見咗個兩個細仔』，啱啱再重新對多次資料，話比佢知我屋企有6個人嘅。」

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姚太表示，自己跟確診外傭並非使用同一部升降機，而且現時未有垂直傳播情況，質疑當局不容許居民原址檢疫，必須要撤離的理據。她指出，大廈有U型喉管，不過外牆喉管有滲漏，臭味會經窗口吹入室內。

當區區議員趙恩來透露，環保署及渠務署今日會到大廈視察渠管，明日及後日就會到沙井採集污水樣本。姚太批評，當局應該視察完喉管，認為有傳播風險才要求居民撤離，「你要安排架車嚟載我哋走，又要走咁多程序，原址隔離慳返好多錢啦。依㗎庫房好多錢咩?」

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另一名居民35歲的黃小姐就跟父母同住，她雖然會跟確診外傭使用同一部升降機，但日常在家中都不會聞到臭味，希望原址隔離。她今午12時已經到達檢疫中心，原本任職話劇自由工作導師，現時要隔離21日是「手停口停」，而她即將會考車唯有延期至今年底或明年初，須重新繳交考車及學車費用，希望政府賠償。