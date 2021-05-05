變種病毒｜荃威花園R座今早陸續撤離　區議員︰5戶尚未安排檢測

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-05 10:32

變重新冠病毒連番入侵社區，一名抵港菲傭在酒店隔離21日、做7次病毒檢測才確診，並帶有N501Y變種病毒。其僱主住所荃灣荃威花園R座全幢昨晚封區檢測後，今早（5日）安排撤離。早上9時多，約有10名居民被送往檢疫中心。當區區議員估計，R座至少有500名居民。他透露，昨晚封區檢測時有5戶未被拍門，至今早仍未檢測。

今早9時，衞生署的小巴到場預備接載居民。首批居民約9時20分落樓上車，第二批居民於9時40分獲安排撤離。荃威花園R座逾200戶居民要檢疫21天，荃灣區議員趙恩來估計，R座至少有500名居民。

R座昨晚封區檢測，因黃色暴雨警告信號生效改為上門為居民採樣。趙恩來透露，有不同層的5戶約10名居民昨晚無被拍門，至今早都無做檢測，他已經向當局交代。

趙恩來引述，有現場人員解釋可能居民當時未有應門、未趕及回家，但他獲居民反映，若未有應門，門外會貼告示提醒，但住戶紛指沒有通告。趙恩來批評當局安排混亂。

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該名確診的44歲菲傭，3月31日抵港入住灣仔帝盛酒店檢疫，其後到荃威花園R座僱主寓所工作。她在機場、第12天、19天和26天檢測均呈陰性，至5月2日因政府要求外傭強制檢測，到社區檢測中心取樣化驗結果「不確定」，衞生署覆檢則陽性，但病毒量不足未能做基因排序。她其後到屯門醫院採集的鼻咽樣本仍然呈陰性，痰樣本呈陽性並有N501Y變種病毒，CT值超過30，即病毒量甚低，衞生防護中心暫列她為「可能本地個案」。

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她4月21日到過灣仔入境事務處8樓、銅鑼灣一間診所，帶少主到荃灣天主教領報幼稚園、荃威花園天韻琴行、葉氏兒童音樂實踐中心及愉景新城等，同日到訪過的人都要強制檢測。

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