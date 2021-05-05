康怡花園菲傭列源頭不明　另2人確診　社區變種病毒增至10宗

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-05 15:44

本港新冠肺炎疫情反覆，更現多宗感染變種病毒個案。衞生防護中心今日（5日）公布，新增六宗確診個案，當中三宗為輸入個案，一宗為源頭不明的本地個案，其餘兩宗與本地個案有流行病學關連。今日另有約5宗初步確診個案。 源頭不明個案為居於鰂魚涌康怡花園N2座的46歲菲傭，她沒有病徵；其38歲同為外傭、居於薄扶林豪峰的菲傭朋友亦同樣確診，被列為其關連個案；另一為映灣園染疫菲傭女僱主，即東涌靈糧堂秀德小學教師。衞生防護中心指，兩菲傭是經外傭強制檢測找出，均涉及傳染性較高的N501Y變種病毒株，故她們所住大廈的所有住戶須撤離進行21天檢疫。連同這三位病人，累計共10人屬社區變種病毒個案。

▼太古康怡花園N2座菲傭染變種病毒▼

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3人上月底坐同一「疫機」尼泊爾抵港

衞生防護中心公布，三宗輸入個案均是由尼泊爾抵港，分別涉及45歲女子（#11794）及37歲女子（#11795），二人同樣在油麻地香港海景絲麗酒店檢疫；另一宗輸入個案則涉及29歲女子（#11796），她於何文田九龍維景酒店檢疫。三宗輸入個案均乘尼泊爾航空RA409航班，於4月27日抵港，無人染變種病毒。

兩菲傭帶雙重變種病毒株

本地個案方面，源頭不明個案為46歲女子（#11793），她為菲傭。根據衞生防護中心昨日（4日）表示，她於5月1日曾於天后一個近維多利公園的小公園休息；5月2日則與朋友去過西九龍中心薩莉亞意式餐廳；她於5月3日遵從強制檢測公告到社區檢測中心接受檢測，其後確診。而其朋友（#11797）則被列為與本地個案有流行病學關連。

衞生防護中心表示，她的病毒量低，CT值大於30，帶有N501Y和E484K變種病毒株，料為南非變種。其朋友#11797亦帶有N501Y和E484K變種病毒株。

▼薄扶林道118號豪峰菲傭染變種病毒▼

餘下一宗個案為36歲女子（#11792），居於東涌映灣園第11座，為首宗染本地雙重變種病毒菲僱（#11773）的女僱主，在東涌靈糧堂秀德小學任教師，4月28日最後上班，亦曾到訪過東薈城。衞生防護中心指#11792染南非變種病毒，病毒量低，CT值大於30。她的10個月大女兒也染疫，共3人確診變種病毒。

衞生署公共衞生化驗服務處進一步分析顯示，#11793及#11797均涉及傳染性較高的N501Y變種病毒株，故將她們居住大廈，包括鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰，所有樓層單位沒有病徵的住戶送往檢疫中心，分別涉及約230及30個單位。若住戶出現病徵，則被送往醫院接受治療。該些人士將會進行21天強制檢疫。

另外，衞生防護中心指過去14天累計報告87宗個案，包括15宗本地個案（包括一宗可能本地個案），其中五宗源頭不明。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼