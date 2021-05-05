變種病毒｜映灣園11座檢疫21天　竹篙灣隔離者訴苦︰熱線無人回覆

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-05 10:43

東涌映灣園悅濤軒第11座，早前出現帶有變種病毒株的新冠肺炎個案，全幢大廈住戶須強制檢疫21天。有送到竹篙灣檢疫中心的居民今早（5日）於港台節目表示，5月1日曾透過熱線及Whatsapp短訊聯絡工作人員，以索取食物及垃圾袋，但最終全日都無人回覆，批評當局安排混亂。

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

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映灣園第11座居民陳先生今早於港台節目《千禧年代》表示，早前被送到竹篙灣檢疫中心隔離，但過程一直混亂。他憶述，當日凌晨12時收到短訊通知隔離安排，之後一陣等候，直至早上約8時半，才再有短訊通知可離開單位登上旅遊巴往檢疫中心，等候約8小時。

進入檢疫中心後，陳先生表示，雖然工作人員表示會提供支援，並提供熱線電話及Whatsapp短訊，但通常都無人接聽，Whatsapp亦要約4小時才有回覆。他續指，5月1日需要食物，而且由於任何垃圾都當作醫療廢物，故希望索取特別的垃圾袋，但全日無論是熱線，抑或Whatsapp，都無人回覆。陳先生又稱，檢疫中心一般是二人房，結果他一家五口需分開房間檢疫。

▼5月1日，東涌東薈城檢測站持續逼爆▼

離島區議員李嘉豪批評，政府的消息混亂，居民最初只知道需強制檢測，後來又轉為強制隔離21日。他又稱，雖然理解強制檢測是無可厚非，但當局需有適當配套，結果東涌檢測站出現排長龍。