檢測樽供不應求　荃灣有幼稚園被列強檢　數百家長徬徨跨區撲樽

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-05 20:12

荃威花園一名外傭確診帶有變種病毒，天主教領報幼稚園亦被納入強制檢測範圍，但目前6歲以下兒童，不適合透過採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測。 有區議員反映，接獲家長求助，因收不到檢測樽，一早跨區至尖沙咀「撲樽」，荃灣區內檢測樽亦已清空，相關幼稚園直至今午4時才統一收到樽，促衞生署增加派發、收集點。有私家醫生解釋，現階段6歲以下兒童以糞便檢測為主，「年紀較大留口水都可以」。

荃灣區議員趙恩來指，校方早上仍未收到檢測樽，亦未有收到衞生署通知，數百名家長大感徬徨到處「撲樽」，區內的檢測樽早已清空，「有人去到尖沙咀拎」、「有家長唔知點處理，以為檢測站可即場留口水、便便」，直斥政府指引混亂。

荃灣區議員趙恩來。（資料圖片）

他說，經反映意見後，校方終在下午約4時收到檢測樽，衞生署亦向愉景新城檢測站增加約200個檢測樽，但區內多個地點被列入強檢，認為目前未能完全解決「撲樽」問題，網上亦未見清晰資訊，促政府增加派發、收集點，方便家長。

▼5月5日 荃灣愉景新城設臨時檢測站▼

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家庭醫生林永和（資料圖片／鍾偉德攝）

私家醫生：6歲以下兒童糞便檢測 較年長可留口水

按社區檢測中心指引，6歲以下兒童不適合透過採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測。私家醫生林永和指，現階段6歲以下兒童以糞便檢測為主，「3歲以下通常留大便，年紀較大留口水都可以」。他說，本周多了三、四成兒童求診，由於有發燒等上呼吸道病徵，「加上依家係關鍵時刻，有變種病毒」，故會要求他們進行檢測。他說，私家醫生可定期向衞生署索取檢測樽，暫未聞有供不應求的情況。

▼5月4日 荃威花園封區檢測▼

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食衞局回覆指，在指明地方如住宅大廈或公共租住屋邨，被納入强制檢測公告情況下，衞生署衞生防護中心會安排發放大便樣本收集包，予各區民政處及房屋署屋邨辦事處，以作統籌。



民政處／屋邨辦事處會在强制檢測期間在相關住宅大廈地下大堂，及／或社區檢測中心或流動採樣站設立登記處。如有幼童不宜接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，民政處／屋邨辦事處會在登記處，派發大便樣本收集包予有需要人士。

如幼兒中心／幼稚園被納入強制檢測公告，衞生防護中心亦會按需要，為有關學校提供大便樣本收集包。另外，獲註冊醫生按臨牀判斷，懷疑已染上新冠肺炎，而發出強制檢測指示的有病徵人士，亦會獲醫生派發深喉唾液／大便樣本收集包，以便採集樣本，費用全免。任何人士就強制檢測安排，包括如何索取大便樣本收集包有疑問，可致電熱線6275 6901查詢。