日派3.8萬個檢測樣本包　較去年7月激增31倍　惟數月來僅一半交回

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-05 13:24

疫情未息，本港日前首錄雙重變種變病的本地確診，港府急推全港外傭強制檢測，多區檢測中心大排長龍，檢測能力備受關注。 食物及衞生局局長今日（5日）表示，本港公私營化驗所的最高檢測量，已大幅增至每日約十萬次檢測（未混樣）。上月平均每日派出3萬8千樣本派發包，惟政府數據顯示，過去數月，政府每日收回的樣本瓶數目，只有派發量約一半。 另外，港府表示，正與內地及澳門政府保持溝通，積極研究在疫情受控及不增公共衞生風險下，逐步恢復正常跨境往來。

港府數據顯示，2021年4月，每日平均派出3萬8千個樣本派發包，但過去數月，每日收回的樣本瓶只有派發量的一半，（歐嘉樂攝）

食物及衞生局局長今日（5日）書面回覆立法會議員提問，指經政府多月努力及承辦商配合，現時公共及私營化驗所每日最高檢測量已大幅增至每日約十萬次檢測（未混樣）。而透過不同收集樣本渠道，政府每天最多可為約8萬名市民進行檢測。

日派3萬8千樣本派發包 僅收回一半

社區檢測中心方面，現時各中心預約名額已由原來的每日兩萬個，增至現時每日3萬8千個以上。

樣本派發包派出數量亦大增，今年4月每日平均派出3萬8千個，遠多於2020年7至8月第三波疫情時每日約1,200個，即激增超過31倍。然而，過去數月，每日收回的樣本瓶只有派發量的一半，政府呼籲市民及機構無須過度領取樣本收集包，方便有需要市民檢測。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

+ 3 + 3 + 3

特定群組持續檢測數月 平均1萬人有1人確診

政府要求街巿攤檔、凍房員工、外傭、建築業工人、速遞員及保安等特定群組，須持續檢測。由2020年11月15日至上月28日，特定群組檢測了約171萬個樣本，即平均每天檢測約10,400個樣本，陽性比率為0.01%，即平均一萬人檢測找到一個確診者。政府表示，會定期按最新疫情風險評估，審視特定群組檢測的覆蓋面及頻率。

政府積極鼓勵港人接種新冠疫苗。（資料圖片）

港大疫苗研究建議 料本月完成評審

新冠疫苗方面，香港大學醫學院正進行研究，為自願人士接種單劑量信使核糖核酸（mRNA）技術的復必泰疫苗，之後再接種單劑量的滅活克爾來福疫苗，以比較與兩劑復必泰疫苖或兩劑克爾的成效，食衞局透露，有關研究項目建議書正由獨立同行專家審議，預計評審工作可於本月完成。

港府與內地、澳門保持溝通 積極研究恢復正常跨境往來

有議員關注接種兩劑新冠疫苗者，日後可否免檢疫往返內地。食衛局回覆稱，港府一直與內地當局及澳門政府在疫情防控及跨境安排保持溝通，積極研究在三地疫情受控、不增公共衞生風險下逐步有序恢復三地居民的正常跨境往來。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼