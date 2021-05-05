上水惠州幼稚園（分校）爆上呼吸道感染　渉20名學童

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-05 19:05

衞生署衞生防護中心今日（5日）公布，上水惠州幼稚園（分校）爆發上呼吸道感染個案。個案涉及學童共13男7女，年齡介乎三至六歲。他們自4月22日起先後出現咳嗽、流鼻水和發燒等病徵。其中17人已經求醫，毋須入院，所有病人現時情況穩定。 防護中心又指，為謹慎起見，該幼稚園已於4月26日被納入強制檢測公告，並須停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。

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衞生防護中心表示，涉事的幼稚園位於上水天平邨天祥樓地下，個案中17名學童是向私家醫生求醫，而該幼稚園正接受醫學監察。中心又指，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，幼稚園已於4月26日被納入強制檢測公告；中心已要求該幼稚園停課至少五日以進行清潔及執行強制檢測公告。

衞生防護中心呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。中心又並建議市民應接種季節性流感疫苗，保障個人健康；若發現有呼吸道感染病徵，應立即佩戴口罩，不應上班或上學，以及避免前往人多擠逼的地方，盡早向醫生求診。