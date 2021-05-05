外傭工會︰強檢安排致僱傭起爭拗　僱主團體倡延檢測中心開放時間

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-05 18:03

變種病毒流入社區，先後有多名外傭染疫，勞工及福利局局長羅致光早前指，將接種新冠疫苗列入外傭申請工作簽證的要求，引來外傭團體批評歧視。特首林鄭月娥昨（4日）「轉口風」，稱因應社會對外傭續約或新簽合約時需接種疫苗意見，已要求勞福局重新檢視，強調目前未有定案。 多個外傭團體今日（5日）召開記者會，再次促請港府擱置接種疫苗決定。有工會亦透露，收到個別外傭求助，指因安排接受強制檢測的問題，曾與傭主起爭拗，為兩方帶來不必要壓力；另有大批外傭犧牲假期在檢測站外大批長龍，亦增加感染風險。 外傭僱主團體亦指出，部分僱主寧願請假，以便外傭於平日外出檢測，希望政府留意有長者或幼童照顧需要的家庭，作彈性處理，例如延長社區檢測中心的開放時間。

▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

+ 3 + 3 + 3

亞洲移居人士聯盟 （AMCB）、外勞事工中心（MFMW）及印尼家務工工會（IMWU）等外傭代表，對於特首林鄭月娥昨日決定表示歡迎，認為政策涉及歧視，令外傭受到社會排斥，促請政府擱置接種疫苗決定。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕表示，自從政府宣布全港外傭在限期前強制檢測，不少外傭及其服務的家庭承受不少壓力，在剛過去的周日，外傭排隊等候檢測時間長達5小時，更有人早在凌晨4、5時排隊。

個別外傭因檢測問與僱主起衝突

她透露，接獲2、3個外傭求助，因檢測問題與僱主起衝突，皆因網上預約社區檢測中心滿額，只能犧牲假期排隊檢測，或到地鐵站、郵局領取深喉唾液收集包，但有僱主不允許外傭在工作日外出領取檢測包，或沒有留意強檢相關政策，令二人無法達到共識，外傭擔心無法及時完成檢測而憂心。

有外傭團體代表，對於特首林鄭月娥昨日決定表示歡迎，認為政策涉及歧視，令外傭受到社會排斥，促請政府擱置接種疫苗決定。

外傭團體促羅致光道歉

唐曉昕認為，疫情期間外傭確診比例甚低，當東涌爆疫，所有人都有感染及傳播風險，但政府卻要求全港外傭強制檢測，認為是歧視表現。她又指，原則上不反對例行檢測，但希望政府平等對待，擱置任何要求外傭強制接種疫苗政策，並諮詢領事館及外傭團體意見，了解外傭實質面對困境。

亞洲移居人士聯盟亦發聲明，要求羅致光就早前貶低外傭言論道歉，認為政府官員應尊重他人，不應歧視任何一個社群，強調「We are workers, we are not virus carriers」，希望外傭不要被污名化。

有僱主寧請假 方便外傭平日檢測

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則回應指，早前有僱主不希望自己的外傭在檢測站外聚集，增加感染風險，故希望她們在平日自行到地鐵站、郵局領取檢測包，但後來擔心自行採樣的準確度，部分僱主寧願請假，讓外傭在平日外出檢測。

對於部分要照顧長者或幼童的家庭，她希望政府彈性處理，例如延長社區檢測中心的開放時間，讓僱主下班回家後，才讓外傭外出檢測，同樣有助減少人群聚集；又認為僱主及外傭應互相理解，才能減少不必要的爭執。

▼5月1日勞動節，外傭逼爆添馬公園、遮打道▼