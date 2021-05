外傭工會︰強檢安排致僱傭起爭拗　僱主團體倡延檢測中心開放時間

撰文: 勞敏儀 最後更新日期: 2021-05-05 18:03

變種病毒流入社區,先後有多名外傭染疫,勞工及福利局局長羅致光早前指,將接種新冠疫苗列入外傭申請工作簽證的要求,引來外傭團體批評歧視。特首林鄭月娥昨(4日)「轉口風」,稱因應社會對外傭續約或新簽合約時需接種疫苗意見,已要求勞福局重新檢視,強調目前未有定案。 多個外傭團體今日(5日)召開記者會,再次促請港府擱置接種疫苗決定。有工會亦透露,收到個別外傭求助,指因安排接受強制檢測的問題,曾與傭主起爭拗,為兩方帶來不必要壓力;另有大批外傭犧牲假期在檢測站外大批長龍,亦增加感染風險。 外傭僱主團體亦指出,部分僱主寧願請假,以便外傭於平日外出檢測,希望政府留意有長者或幼童照顧需要的家庭,作彈性處理,例如延長社區檢測中心的開放時間。

亞洲移居人士聯盟 (AMCB)、外勞事工中心(MFMW)及印尼家務工工會(IMWU)等外傭代表,對於特首林鄭月娥昨日決定表示歡迎,認為政策涉及歧視,令外傭受到社會排斥,促請政府擱置接種疫苗決定。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕表示,自從政府宣布全港外傭在限期前強制檢測,不少外傭及其服務的家庭承受不少壓力,在剛過去的周日,外傭排隊等候檢測時間長達5小時,更有人早在凌晨4、5時排隊。

個別外傭因檢測問與僱主起衝突

她透露,接獲2、3個外傭求助,因檢測問題與僱主起衝突,皆因網上預約社區檢測中心滿額,只能犧牲假期排隊檢測,或到地鐵站、郵局領取深喉唾液收集包,但有僱主不允許外傭在工作日外出領取檢測包,或沒有留意強檢相關政策,令二人無法達到共識,外傭擔心無法及時完成檢測而憂心。

外傭團體促羅致光道歉

唐曉昕認為,疫情期間外傭確診比例甚低,當東涌爆疫,所有人都有感染及傳播風險,但政府卻要求全港外傭強制檢測,認為是歧視表現。她又指,原則上不反對例行檢測,但希望政府平等對待,擱置任何要求外傭強制接種疫苗政策,並諮詢領事館及外傭團體意見,了解外傭實質面對困境。

亞洲移居人士聯盟亦發聲明,要求羅致光就早前貶低外傭言論道歉,認為政府官員應尊重他人,不應歧視任何一個社群,強調「We are workers, we are not virus carriers」,希望外傭不要被污名化。

有僱主寧請假 方便外傭平日檢測

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則回應指,早前有僱主不希望自己的外傭在檢測站外聚集,增加感染風險,故希望她們在平日自行到地鐵站、郵局領取檢測包,但後來擔心自行採樣的準確度,部分僱主寧願請假,讓外傭在平日外出檢測。

對於部分要照顧長者或幼童的家庭,她希望政府彈性處理,例如延長社區檢測中心的開放時間,讓僱主下班回家後,才讓外傭外出檢測,同樣有助減少人群聚集;又認為僱主及外傭應互相理解,才能減少不必要的爭執。

