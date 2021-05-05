菲傭變種病毒群組5患者聚會染疫　兩出席者中環置地超市食肆工作

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-05 22:49

本港三周內累計出現10宗新冠肺炎社區變種病毒個案，連同今日列為確診的兩名菲傭，累計有五名菲傭中招。衞生署追蹤調查最新發現，當中映灣園菲傭、康怡花園菲傭及薄扶林豪峰菲傭，與首兩宗社區變種病毒個案有關連，中心的流行病學調查發現，首兩名患者在4月13日到柴灣興華（二）邨豐興樓家中舉行聚會，當日三名親友再於4月18日在深水埗福榮街37號的家中，與該三名確診菲傭聚會，換言之五名患者有關連，首兩名患過往未有報告兩次聚會。

衞生防護中心表示，已將確診個案密切接觸者安排強制檢疫。其中兩名出席聚會人士在中環置地廣場三樓322號麵包店Urban Bakery Works和中環置地太子二樓201-2號Oliver's the Delicatessen工作，當局將向兩食肆發出強制檢測公告。

首兩名變種病毒患者料為源頭

衞生署衞生防護中心今晚（5日）公布， 經過個案追蹤辦公室大量的疫情追蹤工作，進一步確認杜拜印度裔男（個案：11643）及其菲律賓女友人（個案：11672）的行程細節。男患者4月16日列為確診，疑由外地感染，為本港首名走入社區變種病毒患者；女患者送往檢疫，於4月18日確診，成本港第二名、也是首名本地感染變種病毒患者。二人都沒有病徵，二人已出院。

衞生防護中心一直只得到男患者潛伏期行蹤，而女患者行蹤諱莫如深，至前日才「突然」記得在4月11日，與男患者到過東涌東薈城及海堤灣畔 Curry Lounge，昨日又「突然」記得在4月10日與男患者入住東涌諾富特東薈城酒店，翌日並到愉景灣D'Deck食肆Zak's，唧牙膏一日一點點。

消息：兩聚會地點為女患者母及兄家中

中心追蹤發現，二人曾在4月13日到女患者親友位於柴灣興華（二）邨豐興樓家中，舉行聚會；其後，該聚會其中三名參加者，於4月18日再於他們位於深水埗福榮街37號的家中，與映灣園菲傭（個案：11773）、康怡花園菲傭（個案：11793）及薄扶林豪峰菲傭（個案：11797）聚會。

消息指，興華（二）邨豐興樓為女患者母親家，而福榮街37號為她的兄長家。

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

+ 9 + 9 + 9

+ 2 + 2 + 2

3名出席兩場聚會人士成傳染關鍵

3名曾到興華邨及福榮街37號的女患者親友，暫未有確者者。由於菲律賓女友人（個案：11672），要構成由興華邨出席者傳染福榮街出席，三人須有人確診。衞生防護中心表示，今即時安排出席該兩個聚會的人士進行強制檢疫，惟至今已過了三周。

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

+ 5 + 5 + 5

▼5月5日，康怡花園N2座檢測及準備撤離檢疫情況▼

+ 18 + 18 + 18

▼薄扶林道118號豪峰菲傭染變種病毒▼

曾到福榮街37號人士須最遲本周五檢測

政府亦會發出強制檢測公告，要求曾於4月15日至5月5日期間，在深水埗福榮街37號逗留人士，於5月7日(本周五)或之前接受檢測。政府已於5月3日因污水樣本檢測就興華（二）邨豐興樓發出強制檢測公告，在4月20日至5月3日期間，曾身處該大廈人士須於5月6日或之前接受檢測。

置地兩店舖納入強制檢測

衞生防護中心披露其中兩名出席聚會者在中環置地工作。當局會就二人的工作場所，包括中環置地廣場三樓322號麵包店Urban Bakery Works和中環置地太子二樓201-2號Oliver's the Delicatessen，發出強制檢測公告，在4月15日至5月5日期間曾身處該兩地點人士須於本周五或之前接受檢測。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

+ 3 + 3 + 3

因應個案的流行病學調查的進展，映灣園菲傭、康怡花園菲傭的個案分類，亦由本地個案，更新為與本地個案有流行病學關連。

餘下五宗個案，兩宗為映灣園菲傭的女僱主（＃11792）及其10月大女嬰（＃11774）；另三宗堅尼地道8號Kennedy Terrace菲傭（#11730）、28歲印度裔懷孕主婦（#11789）及荃威花園R座菲傭（#11791），則屬返港檢疫走漏個案。